Poseł PiS interweniuje do MRiRW w sprawie zwiększenia dostępu do żywności roślinnej w Polsce

Poseł Jan Dziedziczak skierował pismo interwencyjne do MRiRW po zapoznaniu się z postulatami wyborczymi kampanii RoślinnieJemy o transformacji systemu żywnościowego i wsparciu roślinnych alternatyw białka oraz podsumowaniem danych z zeszłorocznej konferencji Plant-Powered Perspectives. Pyta w nim m. in. o plany Ministerstwa na systemowe wsparcie produkcji żywności roślinnej czy priorytetyzowanie wsparcia rolnictwa roślinnego.

W odpowiedzi Ministerstwa, podpisanej przez Ministra Henryka Kowalczyka, podkreśla się wagę ekologicznej produkcji rolnej, rozumianej jako powiązane ze sobą systemy produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej. Przytoczony został „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021 – 2030”, którego głównym celem jest rozwój produkcji ekologicznej, w tym rynku żywności ekologicznej.

“Jako kampania RoślinnieJemy widzimy potrzebę dyskusji na temat założeń ekologicznej produkcji żywności. Według badań produkcja roślinna ma nawet do 15 razy mniejszy wpływ na środowisko niż produkcja zwierzęca. Gdyby 10% globalnego rynku produktów zwierzęcych zostało zastąpione alternatywnymi produktami pochodzenia roślinnego, możemy szacować, że do 2030 roku moglibyśmy uniknąć emisji 176 milionów ton CO2. Do wchłonięcia takiej ilości gazów cieplarnianych potrzeba ok. 2,7 miliarda drzew. Żeby zwizualizować sobie tę liczbę, możemy wyobrazić sobie, że cała Polska i Czechy pokryte są drzewami” - komentuje Alicja Bućko, ekspertka RoślinnieJemy, powołując się na najnowszy raport organizacji Blue Horizon.

Minister zauważa rolę roślin białkowych i ich wagę dla bezpieczeństwa żywnościowego; w odpowiedzi MRiRW podkreśla się jednak głównie ich rolę w kontekście przeznaczania ich na paszę dla zwierząt.

“Rośliny białkowe odgrywają ważną rolę jako grupa roślin, które wykazują dobroczynny wpływ na środowisko oraz jako źródło białka paszowego. Ich uprawa pozwala na ograniczenie śladu węglowego a pozyskane plony przyczyniają się do ograniczenia importu białkowych materiałów paszowych zza oceanu” - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa.

Niestety, takie podejście również nie jest zgodne z aktualnym stanem wiedzy naukowej ani raportami Komisji Europejskiej, chociaż to właśnie na cele strategiczne UE powołuje się Minister.

W ostatnim raporcie KE na temat bezpieczeństwa żywności czytamy:

“Przejście na produkcję żywności w większym stopniu roślinną nie tylko zwiększyłoby bezpieczeństwo żywnościowe, ale także przyniosłoby duże korzyści w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatycznych, przy jednoczesnym uzyskaniu znacznych dodatkowych korzyści w zakresie zdrowia ludzkiego”.

Minister zauważa, że “stałe wspieranie sektora produkcji ekologicznej poprzez badania naukowe, ukierunkowane na rozwiązywanie problemów specyficznych dla tego rodzaju produkcji” jest konieczne dla jej rozwoju. Jako kampania RoślinnieJemy wskazujemy również na konieczność systemowego podejścia do transformacji systemu żywnościowego dla bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia ludzi, klimatu oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Dalsza dyskusja obejmująca ekspertów w danej tematyce jest ewidentnie potrzebna, lecz bardzo nas cieszy, że już się rozpoczęła.