Poseł Śniadek o obchodzeniu zakazu handlu w niedziele: Sytuacja zaczyna urągać powadze państwa

Sejm może zająć się uszczelnieniem przepisów o handlu w niedziele, fot. shutterstock

Możliwe, że po wakacjach Sejm zajmie się zmianą przepisów dotyczących zakazu handlu w niedziele. Chodzi o wyłączenie z ustawy możliwości pracy w niedziele placówek pocztowych – wskazuje poseł Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedliwości na łamach "Radia Maryja".

Poseł PiS Janusz Śniadek, który pilotował prace w Sejmie nad obowiązującą od ponad trzech lat ustawą o niedzielnym handlu, ocenia, że konieczna jest reakcja państwa.

– Obserwujemy, co się dzieje. Wcześniej, w okresie pandemii, zjawiska te nie były zbyt powszechne. Teraz zaczyna się to nasilać. Jeśli przekroczony zostanie punkt krytyczny i większe sieci zaczną stosować oszustwo, że pod pozorem rzekomej działalności pocztowej otwierają się coraz większe sklepy, to będzie trzeba zareagować. Sytuacja zaczyna urągać powadze państwa – mówi poseł Janusz Śniadek.

