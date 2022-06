Posnania rusza z kampanią "Stylove lato"

Największy wybór marek w regionie oraz atrakcyjne kampanie skierowane do posiadaczy karty stałego klienta, to niektóre z działań Posnanii, które wpływają na budowanie lojalności wśród odwiedzających centrum. Potwierdzają to wyniki badań, które jednoznacznie wskazują na dwukrotnie wyższy poziom zlojalizowania klientów w stosunku do konkurencji.