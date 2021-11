Postawa konsumencka zero waste w pandemii wzmocniła się

Zero waste zyskuje w pandemii

W ocenie CEO Omnisense postawa konsumentów, którzy już przed pandemią byli zainteresowani podejściem zero waste, dostawami od lokalnych rolników czy kooperatyw spożywczych, została wzmocniona.

- Pozostali na tych ścieżkach i wciągnęli w to innych. Reakcja na informacje na temat obciążonych łańcuchów dostaw w różny sposób. Albo je blokujemy i nie chcemy więcej wiedzy, skupiając się, że w naszym najbliższym sklepie wszystko jest w nadmiarze.

Produkty impulsowe tracą w pandemii

Katarzyna Konkel dodała, że w pandemii produkty impulsowe mocno straciły.

- Podczas pandemii jedynym 'on the go' była podróż do lodówki. Natomiast nasze poczucie odpowiedzialności rośnie. Cieszy mnie, że choć przy obecnym klimacie politycznym, przedsiębiorców nie opuszcza ten klimat. Nie należy czekać na moment wprowadzenia regulacji, tylko trzeba próbować szukać dróg, aby wspierać odpowiedzialny rozwój - dodał.

Ekspertka wskazała, że w rozwoju sieci handlowych kluczowa jest rekategoryzacja.

- Optymalizacja łańcucha dostaw czy standaryzacja produktów to coś, z czym powoli będziemy się żegnać. Pamiętajmy, że klient zmienił się, ale w nierównym stopniu. Klasyfikowanie go według miejsca zamieszkania, siły nabywczej i płci już nie wystarcza. Są ludzie, którzy wciąż są gotowi zapłacić więcej za to żeby produkt realizował większe potrzeby niż tylko zaspokojenie głodu - podsumowała.

