Poświąteczna wyprzedaż w Lidlu. Obniżki do 80 proc.

Poświąteczna wyprzedaż w sklepach Lidl Polska potrwa od środy, 29.12, do wyczerpania zapasów. Dodatkowo w dniach 27-28.12 sieć przygotowała także wyjątkową promocję na tekstylia: „drugi, tańszy produkt, aż 80% taniej”.

Produkty SilverCrest

SilverCrest to marka własna Lidla, w ramach której sieć udostępnia szeroki wybór urządzeń domowych i sprzętu, są to między innymi miksery, blendery, ekspresy do kawy, noże, pojemniki na żywność, akcesoria kuchenne i nie tylko. W ramach marki SilverCrest od środy, 29.12, Lidl proponuje między innymi blender ręczny 600 W z zestawem akcesoriów w cenie obniżonej o 38%: 49 zł/1 zestaw (cena regularna to 79,90 zł). Sieć oferuje także blender kielichowy 600 W 50 zł taniej: 69 zł/1 zestaw (cena regularna to 119 zł). Lidl proponuje także automat do pieczenia chleba 850 W o 70 zł taniej: 179 zł/1 zestaw (cena regularna to 249 zł) oraz żelazko ze stacją parową 2400 W 50 zł taniej: 149 zł (cena regularna wynosi 199 zł).

Livarno Home

Livarno Home (wcześniej Meradiso) to z kolei marka własna Lidla, która oferuje „wszystko” czego potrzebują klienci w swoim domu, w tym m.in. pościele, dekoracje, meble, kołdry, poduszki i akcesoria. W ramach wyprzedaży pod marką Livarno Home będą do nabycia m.in. poduszki o różnych wielkościach do 53% taniej: w cenie już od 6 zł/1 szt. (cena regularna to 12,99 zł). Poduszkę można skompletować z kołdrą dostępną w cenie obniżonej o 50 zł: od 29,99 zł (cena regularna to 79,90 zł). W ramach marki Livarno Home sieć Lidl oferuje pufy ze schowkiem, różne wzory do wyboru, w obniżonej cenie -51%: 29 zł/1 szt. (cena regularna to 59,90 zł). Do wyboru jest także biała ławka ze skrzynią do przechowywania -50 zł: 99 zł/1 szt. (cena regularna to 149 zł).