Poszukiwani specjaliści IT od chmury i cyberbezpieczeństwa

Początek 2022 roku to kolejne rekordy w liczbie ofert pracy skierowanych do sektora IT i telekomunikacji.

Podczas gdy w marcu bieżącego roku w polskiej sieci ukazało się ponad 61 tys. ogłoszeń o pracę, rok temu w analogicznym miesiącu było ich 30,8 tys. Co więcej prognozy zatrudnienia wskazane przez pracodawców mówią o kolejnych wzrostach zatrudnienia w okresie od kwietnia do czerwca.

W pierwszym kwartale 2022 roku opublikowano dwukrotnie więcej ofert pracy dla przedstawicieli branży IT i telekomunikacji, niż rok temu (źródło: Job Market Insights). Podczas gdy w styczniu br. było ich 51 tys., to w styczniu 2021 ukazało ich się ponad połowę mniej - 21 tys. Luty br. to 53,6 tys. ogłoszeń o pracę vs. 24,3 tys. zamieszone w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Na zakończenie kwartału w marcu ukazało się 61 tys. ofert vs. 30,8 tys. w marcu rok temu.



Bieżący kwartał, zgodnie z deklaracjami firm przedstawionymi w raporcie „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” to zapowiedź kolejnych wzrostów. Prognoza netto zatrudnienia wskazana przez pracodawców na okres kwiecień-czerwiec, która jest odwzorowaniem ich nastrojów rekrutacyjnych wynosi +13%.

Pomimo wojny firmy inwestują w dział IT

Jak zaznacza Konrad Gandziarski, odpowiedzialny za rozwój obszaru outsourcingu usług IT w Experis, to bardzo dobry sygnał dla rynku, który pokazuje, że mimo skomplikowanej sytuacji politycznej jaką jest wojna w Ukrainie i rzeczywistości postcovidowej, polscy przedsiębiorcy chcą inwestować i rozwijać organizacje, za które odpowiadają.

– Specjaliści IT są cały czas w grupie najbardziej poszukiwanych pracowników, więc mogą liczyć na bardzo dobre warunki finansowe oraz wybierać spośród różnorodnych projektów. Model pracy zdalnej stworzył ogromne możliwości dla polskich pracowników, którzy mogą realizować zadania na rzecz klientów w innym mieście, a także w innym kraju – dodaje Konrad Gandziarski.

Potrzebni specjaliści od chmury i bezpieczeństwa

Jak zauważa ekspert w związku z transformacją cyfrową i z przeniesieniem środowiska IT do chmur obliczeniowych, cały czas obserwujemy stałe zapotrzebowanie na kompetencje specjalistów IT odpowiedzialnych za obszar cloud i security. - Rozwiązania chmurowe pozwalają na podniesienie bezpieczeństwa aplikacji i przechowywanych danych a także na szybką i wydajną skalowalność. Z takim podejściem wiąże się ogromne zapotrzebowanie na kompetencje pracowników IT, którzy będą wspierać takie rozwiązania. Kolejny dynamicznie rozwijający się obszar, w którym obserwujemy zwiększony popyt na ekspertów IT to automatyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja. Oczekiwania rynku są jeszcze większe niż obecnie, w zakresie wykwalifikowanych specjalistów z obszarów architektury, programowania, analizy danych, jak i sztucznej inteligencji. W ramach zakrojonej na szeroką skalę automatyzacji procesów w firmach wymagana będzie wiedza i doświadczenie eksperckie, co pozwoli na szybkie i elastyczne wprowadzanie zmian zgodnych z oczekiwaniami organizacji – dodaje przedstawiciel Experis.

– Przyszłość dzieje się na naszych oczach – to określenie świetnie oddaje sytuację związaną z technologią blockchain i możliwościami jej wykorzystania nie tylko w obszarze kryptowalut. Coraz więcej rozwiązań w szeroko pojętym sektorze finansowym, opieki medycznej a także administracji publicznej jest opartych na tych mechanizmach. Architektura oparta o łańcuch bloków jest gwarantem transparentności i niezależności, a co za tym idzie bezpieczeństwa przetwarzanych danych. I właśnie z tą technologią należy wiązać duże zapotrzebowanie na developerów oraz architektów, którzy będą współtworzyli i rozwijali sieci blockchain – uzupełnia.

Problemem niedobór talentów

Konrad Gandziarski zapytany o najbliższą przyszłość sektora IT w Polsce wskazuje na ciągły rozwój przy jednoczesnym niedoborze talentów IT. – W zależności od źródła publikującego dane w Polsce musimy mierzyć się z niedoborem specjalistów na poziomie kilkudziesięciu tysięcy osób, a niektóre z nich wspominają nawet o kilkuset tysiącach. Mimo to firmy chcą w Polsce inwestować i rozwijać swoje centra operacyjne. Przyciąga ich wykwalifikowana kadra, która jest w stanie spełnić wysokie oczekiwania związane z realizowanymi projektami mającymi wpływ na rozwój organizacji na rynkach światowych – mówi ekspert.