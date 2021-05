Power Center Tychy: Castorama za Tesco to nie koniec inwestycji!

"Power Center" docelowo będzie liczyć ponad 100 tys. mkw. GLA

Wokół Gemini Park Tychy rośnie największe w regionie handlowe "Power Center", które docelowo będzie liczyć ponad 100 tys. m kw. GLA. Już dziś, oprócz Gemini Park, które położone jest w jego centrum, działa tu mający 8 tys. mkw. market budowlany Obi oraz sklep Media Markt, liczący sobie 4 tys. mkw.

Z końcem marca tego roku w sąsiedztwie Gemini Park otwarty został mający 10 tys. mkw. powierzchni sprzedaży market budowlany Castorama. Zastąpił on zlikwidowane w 2020 roku Tesco. W realizacji są natomiast 2 duże inwestycje handlowe. Na jesień kolei zaplanowane jest otwarcie jeszcze jednego marketu budowlanego - Merkury. Ten ma mieć powierzchnię 6 tys. m kw.

Jednocześnie trwa rozbudowa samego Gemini Park Tychy. Prace mają zakończyć się w tym roku. W ich efekcie, centrum handlowe zyska dodatkowe 6,5 tys. m kw. GLA, na których powstaną m.in. sklepy i punkty usługowe, a przede wszystkim kino. Tym samym tyska galeria dołączy do grona największych obiektów handlowych woj. śląskim, mając łącznie ponad 43 tys. m kw. GLA.

- Pomiędzy ulicą Beskidzką a Towarową w Tychach powstaje jedna z najatrakcyjniejszych przestrzeni handlowych na Śląsku. Wypełniać ją będzie m.in. najszersza w tej części regionu oferta budowlana i RTV/AGD, jak również najszersza oferta handlowa w Tychach, skupiona pod dachem rozbudowanego Gemini Park. Mocną stroną "Power Center" będzie także kompleksowa oferta modowa z topowymi markami. Tylko w 2021 roku przestrzeń ta wzbogaci się w sklepy o łącznej powierzchni blisko 26 tys. m kw. - wylicza Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.

To jednak nie koniec planów, bo w Tychach do zagospodarowania pozostaje ok. 45 tys. m kw. powierzchni pod kolejne realizacje. Terenami już interesują się m.in. znane sieci meblowe i sportowe. Również Gemini Holding, właściciel tyskiej galerii, nie wyklucza w najbliższych latach kolejnych inwestycji, w tym uzupełnienia oferty o retail parku. Jak zapewnia Misztalewski, dla Gemini Park rozwój konceptu "Power Center" to ogromna szansa.

- Już dziś obserwujemy przepływ klientów z Obi i Media Mark do Gemini Park. Zyskują także te obiekty, bo klienci galerii stają się także ich klientami. Pojawienie się nowych graczy jeszcze bardziej spotęguje napływ i przepływ odwiedzających. Co więcej, rozwój "Power Center" będzie miał znaczący wpływ na rynek, na jakim działamy. Więcej sklepów oraz powstanie strefy rozrywki w Gemini Park, a także nowe sklepy w otoczeniu pozytywnie wpłyną na catchment galerii - mówi.

Potencjał jest duży. Zasięg oddziaływania Gemini Park obejmuje dziś rynek liczący sobie ponad 1,14 mln klientów, którzy mieszkają w odległości do 30 minut od galerii. Jak wyliczył Colliers, regularne zakupy w tyskiej galerii, oprócz mieszkańców Tychów robią, także klienci dojeżdżający z blisko 20 ościennych miejscowości. Tylko w promieniu kilku kilometrów i 10 minut drogi od galerii mieszka 71 tys. osób, z czego znaczna część na osiedlach, jakie otaczają handlowe "Power Center".

- Gemini Park, jak i sklepy wchodzące w Power Center już dziś działają na bardzo szerokim rynku. Rozwój obiektu, ale i sąsiedztwa pozwoli jeszcze bardziej ten rynek spenetrować, a co za tym idzie pozyskać nowych klientów, zwłaszcza z bardziej oddalonych miejscowości, w tym m.in. z Mikołowa, Pszczyny, Lędzin, Bierunia, Goczałkowic czy Oświęcimia, a więc z miast, w których nie ma tak szerokiej oferty handlowo-rozrywkowej - mówi.