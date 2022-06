Powiedzmy dość Leroy Merlin - to hasło sobotniej manifestacji pod kancelarią premiera

- Spotykamy się na rodzinie de Gaulle'a pod Pomnikiem Pamięci "Partyzantów". Stamtąd przejdziemy do kancelarii Premiera. Przydadzą się wszystkie rekwizyty anty-Leroy, anty-Auchan, oraz szaliki, wuwuzele, inne gadżety związane z polską piłką.

Dlaczego taka nazwa naszego przemarszu? Może dlatego, że Leroy Merlin nadal handluje z Rosją i Białorusią. Do dziś możecie kupić rosyjskie i białoruskie produkty mimo że na początku marca ogłosili, że wycofują je ze sklepów. Mamy jednak jeszcze kilka innych haseł:

Leroy kłamie. Dlatego, że złapani na gorącym uczynku, Leroy zaczął fałszować kraj pochodzenia na swojej stronie w Internecie.

PZPN skończ z Leroy. Dlatego, że polscy kibice muszą z zażenowaniem patrzeć, że kolaborujący z Rosją sklep Leroy Merlin nadal jest sponsorem polskiej reprezentacji. To naprawdę nie wypada. Na szczęście kontrakt z Leroy kończy się w tym roku. Będziemy namawiać PZPN żeby go nie przedłużał - czytamy we wpisie grupy na FB.

Przypomnijmy, sieć Leroy Merlin jest bojkotowana w wielu krajach, po tym jak w połowie marca właściciel firmy - francuska grupa Adeo - ogłosił, że nie zamierza wycofać się z rynku rosyjskiego.