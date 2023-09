Powraca Mały Głód. Danio z nową kampanią

Twórcy kampanii, za pomocą kreatywnych i osadzonych w trendach form, chcą przenieść konsumentów do świata marki Danio. Ma w tym pomóc m.in. taneczny teledysk, w którym wykorzystano dynamiczny i dobrze znany utwór zespołu The Offspring „Pretty fly”. To właśnie do tej melodii stworzono tekst, podkreślający benefity serków homogenizowanych Danio a ich charakter został zaakcentowany dopasowanymi do nazwy marki, zapadającymi w pamięć określeniami „Pysznio, smacznio, Danio”.

Powraca Mały Głód

Jest i niespodzianka dla fanów Małego Głoda, którego znów będzie można zobaczyć na ekranie.

– Stworzyliśmy kampanię mającą wyrazisty, mocny charakter, która przenosi konsumentów do znanego i lubianego świata marki. Danio to nie tylko charakterystyczny świat, ale także smaczne połączenie twarożku i śmietanki, które gwarantuje kremowość serka. Jest to szczególnie cenione przez konsumentów, tak samo jak możliwość wygodnego sięgnięcia po produkt, który może być dobrą odpowiedzią na potrzebę sięgnięcia po pożywną przekąskę w ciągu dnia – podkreśla Izabela Makowiecka, Starszy Kierownik Marki Danio w grupie spółek DANONE.

Kampania jest realizowana wielokanałowo, m.in. w telewizji, nośnikach digitalowych, takich jak VOD i mediach społecznościowych, w kinach, radiu oraz punktach sprzedaży. Za przygotowanie koncepcji kreatywnej odpowiada agencja Feeders, planowanie i zakup mediów Mediacom, a produkcję spotu Ones Production.