Powrót do stałych obrotów przy zapewnieniu bezpieczeństwa wyzwaniem dla sklepów

Usługi typu curbside pick-up (zakup online, odbiór autem przed sklepem), technologie bezdotykowe, sztuczna inteligencja i rzeczywistość wirtualna, dane udostępniane przez podmioty zewnętrzne, takie jak informacje na temat lojalności klientów wobec produktów oraz transparentna komunikacja to środki, jakie mogą wdrożyć najemcy i sieci handlowe, by przygotować się do funkcjonowania w rzeczywistości po pandemii – uważają przedstawiciele Cushman & Wakefield.

W obecnej sytuacji sieci handlowe w Polsce już teraz myślą o strategiach dotyczących zachęcania klientów do odwiedzin w przyszłości, gdy rozprzestrzenianie wirusa zostanie już powstrzymane. Czerpiąc z doświadczeń w innych krajach, eksperci międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wskazują na szanse i największe wyzwania najemców handlowych.

- W wielu krajach sieci handlowe przygotowują się już do ponownego otwarcia, ale doskonale wiemy, że proces „odmrażania” sklepów, będzie dość skomplikowany i będzie wymagał uwzględnienia przez najemców nowych standardów bezpieczeństwa i zdrowia, a także zapewnienia klientom poczucia zaufania. W powrocie do „normalności” na pewno pomogą odpowiednie plany komunikacji i nowe zasady funkcjonowania – powiedziała Beata Kokeli, szefowa działu najmu powierzchni handlowych w Cushman & Wakefield Polska.

Na podstawie doświadczeń z innych krajów, firma przedstawiła przykłady działań, które najemcy stosują, żeby jeszcze lepiej przygotować się do nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19: