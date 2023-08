Powrót do szkoły w Atrium Reduta – Roblox, KittyBella i specjalne upominki

Roblox to wydany w 2006 roku system tworzenia gier online, który wciąż zachwyca swoimi możliwościami dzieci i młodzież na całym świecie. Użytkownicy chwalą go za ogromny potencjał i szeroki wachlarz dostępnych gier, a autorzy platformy stale podkreślają także jej walory edukacyjne. Dla jednych Roblox może stać się początkiem nauki programowania, dla innych ciekawym sposobem rozwijania zdolności matematycznych, pobudzania kreatywności i myślenia przestrzennego. Jedynym ograniczeniem w grze jest wyobraźnia graczy, którzy stają się jednocześnie jej twórcami.

Z propozycją dla stale rosnącej grupy fanów platformy przychodzi warszawskie centrum handlowe Reduta, które w dniach 25-27 sierpnia zaprasza wszystkich młodych miłośników technologii do wspólnej zabawy. Na uczestników czekać będzie wiele stref oferujących rozmaite atrakcje. Wśród nich znajdzie się przestrzeń PC – Education Zone, w której chętni będą mogli spróbować swoich sił w programowaniu tworząc awatara lub planszę do gry. Gracze mogą także skorzystać ze specjalnej strefy konsolowej Free to play, a za pomocą strefy VR przenieść się na chwilę do wirtualnej rzeczywistości. Weekendowe wydarzenie to dla zainteresowanych okazja do tego, aby sprawdzić swoje zdolności artystyczne w strefie tabletów graficznych Art Zone, wykonać pierwsze dzieło w technologii trójwymiarowej dzięki strefie pisaków 3D oraz dać się ponieść wyobraźni w strefie kreatywnej. W przestrzeni Cardblocks młodzi konstruktorzy wykażą się kreatywnością w składaniu tekturowych klocków. Z kolei w strefie Gravitrax czekać na nich będzie interaktywny system torów umożliwiający stworzenie oryginalnych ścieżek i struktur, po których poruszać się będą metalowe kulki.

W ten wyjątkowy weekend centrum handlowe Reduta odwiedzi popularna youtuberka, KittyBella, która spotka się ze swoimi fanami w sobotę, 26 sierpnia między 13:00 a 17:00. Na uczestników wspólnej zabawy czekać będą także pamiątkowe dyplomy i konkursy z nagrodami. Również w sobotę między 12:00 a 18:00 miłośnicy Robloksa będą mieli okazję wzięcia udziału w specjalnie przygotowanym quizie wiedzy i wygrania upominków.