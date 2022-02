Powstaje Hillwood Zgierz. Jest pierwszy najemca

Budynek będzie miał wysokość 12 metrów, podwyższoną odporność ogniową (+4000 mJ/mkw.) oraz zwiększoną nośność posadzki (do 8 t/mkw.) Do wynajęcia pozostaje 41 tys. mkw. Minimalny moduł magazynowy wynosi 3800 mkw. Co istotne, powierzchnia może być w pełni dostosowana do potrzeb przyszłego najemcy. W zależności od zapotrzebowania, deweloper dostarczy też powierzchnię biurową lub socjalną.

-3LP SA konsekwentnie od momentu powstania dynamicznie się rozwija, z tego wynika decyzja o nowej umowie najmu w Parku Hillwood Zgierz. Poszukiwaliśmy magazynu blisko centrum Polski, gdyż tego typu lokalizacje są najbardziej pożądane przez klientów z sektora e-commerce. Propozycja Hillwood Polska doskonale wpisała się w nasze potrzeby i kolejny raz potwierdziła naszą długofalową i owocną dla obu stron współpracę – mówi Grzegorz Hachoł, dyrektor handlowy 3LP SA.

Zakończenie budowy Parku Hillwood Zgierz planowane jest na trzeci kwartał 2022 r.