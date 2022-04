Powstaje jeden z najbardziej energooszczędnych supermarketów na świecie

Supermarket Smart Store będzie wyposażony w najnowsze i energooszczędne technologie chłodnicze i grzewcze.

Powierzchnia całego supermarketu i jego otoczenia wyniesie około 14 000 m². Sklep COOP 365 będzie miał powierzchnię prawie 1 500 m2.

Ciepło odpadowe wytwarzane przez meble chłodnicze i zamrażarki nie będzie marnowane, jak to się dzieje w większości takich obiektów, tylko będzie wychwytywane i ponownie wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń supermarketu, a także dzięki dystrybucji za pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej również pobliskich budynków należących do lokalnej społeczności. System chłodzenia w nowym supermarkecie będzie oparty na dwutlenku węgla - naturalnym czynniku chłodniczym - co jeszcze bardziej przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu na pogłębiające się zmiany klimatu.

Supermarket znajdować się będzie tuż obok siedziby firmy Danfoss w Nordborg i będzie inspiracją wskazującą w jaki sposób sieci supermarketów na całym świecie mogą budować przyjazne dla klimatu i zrównoważone sklepy, wykorzystując do tego istniejące już dziś technologie. Supermarket zostanie ukończony latem 2023 roku.

Dodatkowo obiekt ten będzie służył jako Centrum Rozwoju Zastosowań, w którym Danfoss będzie współpracował z partnerami w celu wspólnego opracowywania nowych technologii

i badania rozwiązań dla systemów energetycznych i magazynowania energii.

BALS, Brugsen for Als and Sundeved, największe w Danii stowarzyszenie niezależnych supermarketów, wynajmie budynek od firmy Danfoss i otworzy w nim supermarket COOP 365discount. BALS, który współpracuje z COOP, ma w sumie 13 sklepów w okolicach Sønderborga w Danii i od 2015 r. konsekwentnie ogranicza w nich zużycie energii. Do tej pory zredukowali emisję CO2 o 44 procent. Dlatego też naturalnym krokiem było przystąpienie BALS do projektu.

W części budynku supermarketu Danfoss urządzi przestrzeń wystawową, w której wszystkie instalacje będą widoczne dla zwiedzających i klientów. Dzięki temu rozwiązania firmy Danfoss w zakresie ogrzewania i chłodzenia, takie jak zastosowanie CO2 jako czynnika chłodniczego, odzysk ciepła oraz interakcje między instalacjami, będzie można poznać bezpośrednio podczas ich działania.

Część usługowa budynku będzie pod opieką firmy Ohmia Retail, norweskiego partnera odpowiedzialnego za obsługę i monitorowanie wszystkich instalacji.

Supermarket będzie podłączony do sieci Nordals Fjernvarmeværk, dzięki czemu będzie mógł dostarczać nadwyżki pozyskanego ciepła odpadowego do lokalnej sieci ciepłowniczej.

Na terenie obiektu znajdzie się stacja benzynowa OK oraz myjnia samochodowa.

Danfoss jest właścicielem wszystkich instalacji w sklepie, co pozwala na ciągłe monitorowanie i optymalizację systemów. Dzięki temu Danfoss będzie stale testował aplikacje i nowe produkty oraz wykorzystywał budynek jako przestrzeń wystawową i miejsce szkoleń dla gości i klientów.