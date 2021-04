Powstaje Platforma Gospodarka Przyszłości

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski powołał do życia Platformę Gospodarka Przyszłości, której zadaniem ma być dyskutowanie oraz opiniowanie bieżących wydarzeń z życia gospodarczego i publicznego.

Platforma Gospodarka Przyszłości ma służyć do "dzielenia się doświadczeniem z różnych sektorów i branż nawiązujac do działań legislacyjnych władz i sposobu funkcjonowania państwa". Ponadto według Andrzeja Malinowskiego "zadaniem nowej platformy będzie dyskutowanie oraz opiniowanie bieżących wydarzeń z życia gospodarczego i publicznego".

Tematem pierwszego spotkania Platformy Gospodarka Przyszłości będzie Krajowy Plan Odbudowy. "Jeśli ma on decydować o stworzeniu nowych możliwości popandemicznych, to rozbiór jego składowych oraz sposobu zarządzania nim jest punktem wyjścia do poważnego planowania większości przedsięwzięć gospodarczych. Na poziomie wielu przedsiębiorstw będzie kluczowe, w jaki sposób i czy w ogóle będą one mogły brać udział w realizacji projektów objętych KPO" - napisano w komunikacie Pracodawców RP.