Powstał Polski Holding Rybny

1 marca 2023 r. zarejestrowano w sądzie Polski Holding Rybny. Spółka z siedzibą przy ulicy Złotej w Warszawie ma za zadanie zwiększyć efektywność i rentowność polskiego przemysłu rybnego.

Polski Holding Rybny. Polskie firmy łączą siły

Spółka opisuje, że powstała w wyniku potrzeby zwiększenia efektywności i przemysłu rybnego. W ostatnich latach polski rynek rybny rozwijał się dynamicznie, jednakże wciąż brakowało w nim dużych, zintegrowanych firm, które mogłyby konkurować z zagranicznymi koncernami.

Polski Holding Rybny

Na razie o polskim przedsięwzięciu nie wiemy zbyt wiele. Na swojej stronie firma posiada panel inwestora oraz loga funduszy europejskich.

Zarząd firmy tworzą: Kamil Jerominek oraz Iwona Skowrońska Przygodzka. Kamil Jerominek to członek zarządu Fjord Fisk Polska. Wspólnikami firmy są: Kamil Jerominek (50 udziałów) i "Środowisko I Innowacje - Składowiska sp. z o.o. (50 akcji).

Konsolidacja w branży rybnej. Lisner liderem

Przypomnijmy, że w branży rybnej czeka nas wielka fuzja.. Lisner zgłosił zamiar przejęcia kontroli nad Greenwich, właścicielem spółki Graal oraz części mienia należącego do spółki Koral. To oznacza, że należąca do niemieckiej Grupy Theo Muller spółka zostaje największym graczem w branży rybnej w Polsce.

Przypomnijmy, 16 lutego 2023 roku Lisner Holding Sp. z o.o. podpisał umowę przedwstępną pomiędzy założycielem Graal S.A., Bogusławem Kowalskim i Funduszem Abris Capital a Lisner Holding zmierzającą do zakupu części biznesu Grupy Graal związanej z kategoriami konserw rybnych, dań gotowych i marynat.