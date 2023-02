Pożegnaj się ze standaryzowanymi meblami - polska firma wymyśliła rewolucję na skalę światową

Tylko oferuje m.in. regały, sideboardy, szafy, biurka i szafki pod RTV. Nie są to standardowe meble, ale takie, które można w dużej mierze zaprojektować samemu.

Miniony okres był dla Tylko czasem dynamicznego rozwoju. W czwartym kwartale 2020 roku roku po raz pierwszy od startu firma zanotowała zyski. Zeszłoroczne przychody sięgnęły 60 mln euro.

Firma obecnie działa głównie w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii. - Mamy klientów w Polsce, choć są to odbiorcy, do których docieramy bardziej organiczną drogą - mówi Jacek Majewski.

Tylko oferuje m.in. regały, sideboardy, szafy, biurka i szafki pod RTV. Nie są to standardowe meble, ale takie, które można w dużej mierze zaprojektować samemu za pomocą narzędzia online lub aplikacji oraz obejrzeć dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości.

Tylko to spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. Założycielami są finansista, ekonomista, architekt oraz absolwentka wzornictwa, którzy obecnie tworzą zarząd: Jacek Majewski, Benjamin Kuna, Mikołaj Molenda oraz Hanna Kokczyńska. Firma obecnie działa głównie w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii.

- Mamy klientów w Polsce, choć są to odbiorcy, do których docieramy bardziej organiczną drogą. Czyli znajomi znajomych albo entuzjaści designu, którzy śledzą trendy, czytają wiadomości z tym związane. Nie prowadzimy w Polsce jeszcze aktywnych kampanii marketingowych, jak robimy to na rynkach Europy Zachodniej. Zaczęliśmy od krajów, które są nieco bardziej zamożne. Niemcy mają największe wydatki na meble w całej Europie per capita. Wielka Brytania jest na drugim miejscu – mówi w rozmowie z wyborcza.biz Jacek Majewski.

Personalizowane meble produkowane na zamówienie

Tylko ma personalizowane meble i produkowane na zamówienie. Konfigurator online i aplikacja rozszerzonej rzeczywistości Tylko AR App pozwalają dostosować je do indywidualnych potrzeb. Regały i szafki typu sideboard produkowane są z wolno rosnącego drewna z europejskich lasów brzozowych, dzięki czemu są trwałe – zaznacza producent.

Zwykle tradycyjna produkcja mebli zaczyna się od projektu wykonanego przez projektanta. Plik produkcyjny z projektem przesyłany jest do fabryki, która wytwarza serię produktu na magazyn. Oznacza to zamrożony kapitał.

Meble produkowane są z wolno rosnącego drewna z europejskich lasów brzozowych, dzięki czemu są trwałe – zaznacza producent. (fot. facebook.com/tylko)

- U nas tak to nie wygląda. Produkujemy na zamówienie pojedyncze egzemplarze, każdy mebel jest inny – wyjaśnia Hanna Kokczyńska w rozmowie z wyborcza.biz.

Klient zamawia meble indywidualnie dostosowane do jego mieszkania i według jego koncepcji, a potem sam je montuje, ale może też dokupić sobie usługę montażu.

- Wymyśliliśmy to na nowo. Nie ma narzędzi. Nie ma żadnej śrubki, wszystko jest na klik. Kupujący otrzymuje imienną instrukcję. W niej krok po kroku pokazane jest, jak ten mój, konkretny, zamówiony mebel się składa. Mój, a nie jakiś tam standardowy. Elementy są zapakowane sekwencyjnie, czyli pierwszy jest na wierzchu, potem jest drugi, później trzeci – tłumaczy w wyborcza.biz Mikołaj Molenda.

"Dajemy Ci 100 dni od dostawy na zwrot produktu"

Miniony okres był dla polskich firm pełnym wyzwań, ale akurat dla Tylko okazał się czasem dynamicznego rozwoju. Pandemia zmusiła nas do przebywania w domach, ale i do zastanawiania się jak zaaranżować wokół siebie przyjazną przestrzeń. W 2020 r. sprzedaż spółki wzrosła o ponad 132 proc., do 36 mln euro. W czwartym kwartale tego roku po raz pierwszy od startu firma zanotowała zyski. Zeszłoroczne przychody sięgnęły 60 mln euro.

W 2021 roku spółka pozyskała w kolejnej rundzie finansowania 22 mln euro m.in. od izraelskiego Pitango Growth i fińskiego Evli Growth Partners.

- Inwestorów witamy bardzo chętnie. Dzięki nim możemy zrobić pewne rzeczy szybciej. Choćby szybciej inwestować. W tym roku chcemy postawić pierwsze kroki USA po to, żeby w kolejnym mieć pierwszą testową sprzedaż. Zależy nam, żeby zlokalizować tam część operacji i na pewno część produkcji, by produkować lokalnie i wysyłać meble bezpośrednio do klienta. To zmniejszy ryzyko ich uszkodzenia – komentuje w wyborcza.biz Benjamin Kuna.

W polityce zwrotów firma kieruje się zasadą „jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z produktu, dajemy Ci 100 dni od dostawy na jego zwrot”. Wysyłka zwracanych mebli jest bezpłatna na terenie UE.

- Tyle że zwroty zdarzają się bardzo rzadko. To jest około 1 proc. zamówień – zaznacza Hanna Kokczyńska.