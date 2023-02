Poznaj Ukrainę od kuchni z nową ofertą Lidl Polska

Kuchnia ukraińska słynie ze smakowitych, sycących potraw. Jej podstawą są dania mączne, nabiał, kasze i warzywa. W zależności od regionu potrawy jednak znacząco się od siebie różnią. I tak przykładowo w daniach lwowskich można doszukać się znajomych smaków, rodem z naszej rodzimej kuchni. Kluczowy jest jednak sposób przygotowywania potraw, który różni się od tego, znanego z domu. Dlaczego? Wpływ na bogactwo i różnorodność kuchni ukraińskiej miało chociażby… ukształtowanie terenu i klimat. Powierzchnię kraju pokrywają głównie równiny – na tych terenach królują dania jarskie. Górzyste, zachodnie obszary Ukrainy, słyną natomiast z potraw mięsnych i serów, a nad Morzem Czarnym zaserwują nam pyszne i świeże dania rybne. Ukraińskie specjały często wywodzą się z kuchni chłopskiej, którą charakteryzuje prostota oraz korzystanie z dobrodziejstw natury.

Od poniedziałku 13 lutego w Lidl Polska jest Tydzień Ukraiński

W ofercie będzie można znaleźć m.in. pieczony według tradycyjnej, ukraińskiej receptury chleb typu ukraińskiego, za jedyne 3,29 zł/ 400 g/ 1 szt., który wyróżnia prosty skład oraz złocista, chrupiąca skórka. Prawdziwymi gwiazdami tego tygodnia będą też okrągłe wschodnie pierożki pielmieni oraz wareniki w cenie 6,99 zł/ 400 g/ 1 opak. Drugie z nich mogą być serwowane jako przystawka, danie główne bądź dodatek do rosołu. Na sklepowych półkach zagoszczą również tradycyjne naleśniki drożdżowe – tzw. bliny (5,99 zł/ 1 opak.) – które idealnie pasują zarówno do potraw słodkich, jaki i słonych. W ofercie nie zabraknie również: musztardy ukraińskiej mocnej (2,49 zł/ 120 g/ 1 opak.), majonezu 72% (7,99 zł/ 300 g/ 1 szt.) oraz ukraińskiego ketchupu (3,99 zł/ 250 g/ 1 opak.). Dodatki te nadadzą potrawom charakteru, wzbogacając je o smak i aromat. Sieć nie zapomniała również o fanach piwa: w sklepach będzie można znaleźć piwo lwowskie 1715 (3,79/ 500 ml/ 1 pusz.) oraz Obolon White (4,49 zł/ 500 ml/ 1 but.). Natomiast wielbiciele słodkości kupią w tych dniach Zefir malinowy (7,99 zł/240 g/ 1 opak.) – tradycyjne lekkie pianki z dodatkiem przecieru malinowego, minibatoniki z orzechami (6,99 zł/ 200 g/ 1 opak.), cukierki Tortufel Kyiv (2,49 zł/ 100 g).

Dość nietypowy smakołyk znajdą też miłośnicy kulinarnych eksperymentów – mowa o ukraińskich sucharkach o smaku krabowym (2,39 zł/ 70 g/ 1 opak.). To prawdziwy rarytas dla ludzi głodnych nowych doznań smakowych. Lidl Polska zadbał również o potrzeby amatorów porannej kawy i wieczornej herbaty: w sklepach będzie można znaleźć tradycyjną ukraińską kawę oraz herbatę czarną z dodatkami (7,49/ 20 torebek/ 1 opak.), m.in. o smaku syropu klonowego oraz orzechów pekan, produkowaną w Dnieprze, a także herbatę czarną British Empire lub Lord Grey (13,99 zł/ 100 torebek/ 1 opak.).