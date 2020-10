Pozostałości pestycydu w rodzynkach. Żabka wycofuje produkty ze sprzedaży

Wycofano ze sprzedaży dwa produkty sprzedawane w sklepach Żabka. Chodzi o mieszankę studencką Haps. Produkty zawierały pozostałości pestycydu - iprodionu.

- (...) w związku ze stwierdzonym poziomem pozostałości pestycydu - iprodionu w rodzynkach występujących w produktach: MIESZANKA STUDENCKA HAPS 30G z numerem partii: 20001326 - termin przydatności do spożycia: 06.12.2020, oraz MIESZANKA STUDENCKA HAPS 30G z numerem partii: 20000891- termin przydatności do spożycia: 18.10.2020, producent FRESH NUTS GmbH, podjęto decyzję o wycofaniu ze sprzedaży całej partii towarów. Produkt może być niebezpieczny dla konsumenta. Apelujemy do wszystkich klientów, którzy zakupili powyższe produkty, o wyrzucenie lub zwrócenie zakupionego towaru - głosi komunikat na stronie sieci Żabka.

Zwrotu produktów należy dokonać w sklepie Żabka, w którym dokonano zakupu, a za przyniesiony produkt klienci otrzymają zwrot pieniędzy w kwocie ceny zakupu produktu.