Pozytywny skutek inflacji - marnujemy mniej żywności

Jak wynika z badania wykonanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, z 55 proc. informujących o tym przed dwoma laty, odsetek tracących na zakupach spożywczych spadł do 48 proc.

Najgorzej wypadają mieszkańcy województwa dolnośląskiego, a najlepiej – kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego.

Październik okazał się kolejnym miesiącem nasilającej się inflacji, ceny towarów i usług konsumpcyjnych, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 6,8 proc. Głównie za sprawą paliw, które jak podaje GUS są dziś o 33,9 proc. droższe niż przed rokiem, nośniki energii zdrożały o 10,2 proc., a żywność i napoje bezalkoholowe o 4,9 proc. Biorąc pod uwagę szersze dane na temat zmian cen za okres trzech kwartałów tego roku, wzrost cen żywności wynosi mniej, bo 2 proc. W największym stopniu zdrożało w tym czasie mięso drobiowe (o ponad 11 proc.) oraz pieczywo i napoje bezalkoholowe, po ponad 6 proc. Choć były też wyjątki, mięso wieprzowe staniało o 7 proc., a owoce o niecałe 3 proc. Trend wzrostu cen artykułów spożywczych ma właściwie charakter globalny. Zgodnie z przewidywaniami w nadchodzących miesiącach drożyzna się pogłębi. Można oczekiwać, że skłoni to do większej refleksji nad wydatkami, szczególnie, że żywność nie drożeje sama, w górę znacząco idą też ceny usług – prawie 7 proc. (w ciągu 9 miesięcy), transportu – 11 proc., czy użytkowania mieszkania i energii – 6,4 proc.

Wzrost cen wpływa na zachowania kupujących

Z badań zrealizowanych przez Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że po woli już zachodzą zmiany w zachowaniach zakupowych Polaków. Znacznie mniej osób wyrzuca dziś co miesiąc jedzenie za ponad 200 zł.

– Po półtora roku trwania pandemii i rosnącej inflacji prawie połowa Polaków wciąż traci pieniądze z powodu nietrafionych zakupów spożywczych i złego gospodarowania żywnością. W porównaniu do wyników takiego samego badania z jesieni 2019 r. jest to jednak rzadsze zjawisko, wówczas finansowe ubytki w budżecie spowodowane wyrzucaniem jedzenia deklarowało 55 proc. badanych. Co ciekawe, postawę udało się zmienić szczególnie osobom, które traciły w ten sposób spore kwoty – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.