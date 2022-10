PPHU Specjał - kryzysu w firmie nie widać, ogromny wzrost zysku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SPECJAŁ” Spółka z o.o. w

Rzeszowie złożyło już sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Jakie wyniki finansowe zanotowała? W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 1.997.039.493,89 zł przy czym za 2020 r przychody wyniosły 1.793.127.929,45 zł i odnotowano dynamikę 111,37 %

Wyniki finansowe PPHU Specjał

Zrealizowana sprzedaż towarów i usług dla poszczególnych rodzaju działalności przedstawia się następująco:

• sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych w wysokości

1 843.607.801,80 zł co stanowi 92,32 % sprzedaży ogółem

• sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów branży medycznej w wysokości

29.372.197,52, co stanowi 1,47 % sprzedaży ogółem

• sprzedaż Agencji Ochrony (ochrona, sprzątanie,) ogółem w wysokości

37.553.637,20 zł co stanowi 1,88 % sprzedaży ogółem,

• pozostałe przychody ze sprzedaży wyniosły 86.505.857,37 zł i stanowiły 4,33 % sprzedaży ogółem

Duży wzrost zysku PPHU Specjał

Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 19.338.429,95 zł. przy czym za 2020 r zysk netto wyniósł 13.204.399,97 zł wykazując dynamikę wzrostową na poziomie 146,45%.

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 585.326.147,43 zł.

Specjał chce dalek przejmować

- Rynek na którym funkcjonuje PPHU Specjał jest trudnym rynkiem , charakteryzujący się bardzo silną konkurencją . Trudny jest też sam przedmiot obrotu, czyli żywności i inne artykuły codziennego zapotrzebowania . Zarówno okres pandemii COVID -19 jak i obecna wojna na Ukrainie potwierdziły niezachwianą sprawność działania i wysokie standardy obsługi klientów i konsumentów. Firma należy obecnie do czołówki najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw sektora handlu artykułami spożywczymi w Polsce. W kolejnym roku spółka będzie kontynuować prowadzoną działalność gospodarczą, pozyskiwać klientów i zapewniając wysoki standard jakości obsługi. W latach kolejnych zamierza w dalszym ciągu powiększać udział w rynku poprzez kolejne przejęcia firm z branży oraz rozwój organiczny. Pomimo dużej konkurencji na rynku spółka utrzyma swoich klientów poprzez indywidualne podejście do każdego z nich , podniesienie jakości usług, uatrakcyjnienie asortymentu dostarczanych towarów oraz utrzymanie dobrych relacji biznesowych. Zadaniem jest być w czołówce w branży FMCG oraz osiągnąć wysoką pozycję w hurcie i detalu w branży medycznej i ochronie obiektów. Spółka dąży do poprawy efektywności działania poprzez mocniejsze wykorzystanie „efektu skali” umożliwiającego poprawę warunków zakupu i sprzedaży towarów handlowych - podsumowuje spółka.



Celem Specjału jest dalsza ekspansja terytorialna, objęcie zasięgiem działania całej Polski i zajęcie silnej pozycji na rynku ogólnopolskim . Podobnie jak w latach poprzednich planowany jest dalszy wzrost sprzedaży oraz wzrost wyniku finansowego. Zarząd nie przewiduje w 2022 r zagrożeń dla działalności spółki i ocenia ryzyko ewentualnych niekorzystnych zmian na rynku jako niskie.

W związku z perspektywą intensywnych działań zarząd ocenia perspektywę dalszego funkcjonowania Spółki jako pomyślną i będzie kontynuował działania mające na celu zwiększenie wartości majątku.