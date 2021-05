PPL Koral: Popyt na lody Ekipa przewyższa nasze możliwości produkcyjne

Lody Ekipa pożądane przez sklepy i konsumentów, fot. za Facebook/LodyKoral

PPL KORAL przyznaje, że obecny popyt na lody EKIPA w znacznym stopniu przewyższa możliwości produkcyjne i to pomimo faktu, że zwiększono produkcję kilkakrotnie - poinformowała spółka.

- W związku z docierającymi do nas skargami konsumentów w sprawie sprzedaży przez niektóre sklepy detaliczne lodów EKIPA w pakietach z innymi lodami bez możliwości zakupu pojedynczych sztuk tego produktu w placówkach handlu detalicznego uprzejmie informujemy, że spółka PPL KORAL producent lodów EKIPA, nie ma wpływu na decyzje sklepów w zakresie polityki sprzedaży, sposobu prowadzenia sprzedaży lodów podobnie jak nie ma i nie może mieć wpływu na ceny detaliczne po jakich sklepy – niezależni od producenta przedsiębiorcy oferują zakupiony przez siebie towar swoim klientom - czytamy w przesłanym do redakcji oświadczeniu firmy.

Koral reglamentuje lody Ekipa

- PPL KORAL w żadnym wypadku nie sugeruje i nie sugerowało sklepom detalicznym prowadzenia praktyk, które naszym zdaniem nie są uczciwe względem konsumentów, którzy powinni mieć swobodę zakupu wybranego przez siebie asortymentu w wybranej przez siebie ilości. PPL KORAL przyznaje natomiast, że obecny popyt na lody EKIPA w znacznym stopniu przewyższa nasze możliwości produkcyjne i to pomimo faktu, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, wbrew pierwotnym planom zwiększyliśmy produkcję kilkakrotnie. Dodatkowo produkcję lodów EKIPA utrudnia pandemia covid-19, przez którą niezbędne składniki docierają do nas w niewystarczających ilościach i z opóźnieniem. W konsekwencji PPL KORAL zostało tymczasowo zmuszone by ograniczać wielkość realizowanych dostaw tego produktu do naszych dystrybutorów, a nasi dystrybutorzy dostarczając na co dzień produkty do bardzo wielu sklepów, również reglamentują przydzieloną ilość lodów EKIPA na dany punkt detaliczny zapewniając dostępność tychże lodów w jak największej liczbie sklepów tak, aby wszyscy Państwo mogli cieszyć się z ich zakupu. W związku z powyższym bardzo prosimy nie obwiniać PPL KORAL za praktyki części sklepów, które otrzymując mniejszą liczbę lodów EKIPA niż mogliby sprzedać, próbują zwiększyć swoją sprzedaż w inny, nieakceptowalny dla nas sposób. Pragniemy Państwa zapewnić, że podejmujemy wzmożone wysiłki w celu zwiększenia dostępności lodów EKIPA i wyrażamy nadzieję, że już niedługo każdy, kto będzie miał na to ochotę, będzie mógł próbować naszych produktów bez ograniczeń - tłumaczy Mariusz Jurek, dyrektor generalny P.P.L. KORAL.