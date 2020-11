PPL Koral: Ten sezon był najbardziej nieprzewidywalny w 40 letniej historii firmy

Tegoroczny sezon lodowy był najbardziej wymagającym i nieprzewidywalnym w 40 letniej historii firmy PPL Koral. Od października z powodu ponownie postępujących ograniczeń widoczne jest znów obniżenie sprzedaży, ale nie jest to już kluczowy okres handlowy dla branży lodowej w ujęciu całorocznym - mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozwyczy.pl Mariusz Jurek, Dyrektor Generalny firmy PPL Koral.

- Tegoroczny sezon lodowy był zdecydowanie najbardziej wymagającym i nieprzewidywalnym w 40 letniej historii naszej firmy. Początek pandemii, całkowite zamrożenie branży HoReCa, wiele niewiadomych, wprowadzane obostrzenia, trudności kadrowo-logistyczne, następnie powolne odmrażanie gospodarki i jak zawsze niepewna aura pogodowa w szczycie sezonu sprawiły, że przed producentami i dystrybutorami lodów stanęło nie lada trudne wyzwanie sprostania tej zagmatwanej sytuacji – mówi serwisowi portalspozwyczy.pl Mariusz Jurek, Dyrektor Generalny firmy Koral.

- COVID negatywnie wpłynął praktycznie na wszystkich producentów branży FMCG, którzy nie oferowali produktów tzw. pierwszej potrzeby. Rynek lodowy od kilku lat notował kolejne rekordy sprzedaży, jednak pandemia zdecydowanie wyhamowała ten potencjał oraz rozwój i ten sezon wszyscy producenci muszą zaliczyć do zdecydowanie najmniej udanych. Mimo wszystko moim zdaniem kluczowe znaczenie miało dobre przygotowanie na początku roku, doświadczenie i szybkość elastycznego decydowania w stosunku do dynamicznie zmieniających się okoliczności - dodaje

- Sytuacja, zwłaszcza na początku epidemii, zmieniała się z dnia na dzień i tylko przemyślane, ale równocześnie błyskawicznie realizowane, działania mogły realnie wesprzeć sprzedaż i w jakimś stopniu amortyzować wiele problemów jakie gospodarce i biznesowi przynosił koronawirus – mówi też dyrektor generalny PPL Koral.

Mariusz Jurek podkreśla, że najbardziej w tym sezonie lodowym ucierpiała branża HoReCa.

- Wiosenne miesiące, czyli faktyczny start sezonu i zawirowania związane z pandemią COVID-19 niestety bezlitośnie wyhamowały sprzedaż do poziomu nawet 1/3 dotychczasowych wartości licząc rok do roku na skutek wprowadzonych coraz to bardziej restrykcyjnych ograniczeń. Maj przyniósł powolną odbudowę sprzedaży i odmrażanie rynku gastro – mówi dyrektor generalny PPL Koral.

