Praca albo szczepienie? Niektórzy polscy pracownicy staną przed tym wyborem

Niemcy są pierwszym krajem w Europie, który decyduje się na tak radykalne działanie w kwestii czwartej fali koronawirusa.

Oznacza to zmiany dla pracowników transgranicznych, którzy będą musieli być zaszczepieni.

Nie wykluczone, że Niemcy znajdą naśladowców i w kolejnych tygodniach dowiemy się o obowiązku szczepień w kolejnych krajach.

Dla Polski decyzje niemieckiego rządu oznaczają pewne zmiany, szczególnie w kontekście pracowników transgranicznych. – Staną oni przed dylematem: szczepić się czy pracować? Na szczęście wiele osób mieszkających w Polsce, a pracujących zagranicą jest już zaszczepiona, teraz ten proces się po prostu dopełni – mówi Jarosław Tarczyński, Wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Urzędnicy niemieccy będą na pewno w tym przypadku bardzo skrupulatni i przedsiębiorcy będą musieli spodziewać się kontroli w miejscach pracy – mówi Jarosław Tarczyński. – To nie będzie wyłom i pionierskie zachowanie. Niemcy są z natury krajem bardzo pragmatycznym w działaniu dotyczącym koronawirusa. Myślę, że Niemcy znajdą naśladowców i w kolejnych tygodniach dowiemy się o obowiązku szczepień w kolejnych krajach. Mam nadzieję, że taka decyzja u naszych sąsiadów zmusi nas do pewnych przemyśleń, chociaż w kwestiach np. okazywania paszportu covidowego w miejscach publicznych – dodaje wiceprezes Jarosław Tarczyński.

Prezes Izby Hanna Mojsiuk przypomina, że Północna Izba Gospodarcza jest orędownikiem promocji szczepień w Polsce. - Czy Polska powinna iść śladem Niemiec? Nie mam wątpliwości, że jeżeli Rząd w Polsce planuje jakiekolwiek nowe obostrzenia to powinny dotyczyć one tylko osób niezaszczepionych. Może to jest właśnie metoda na przekonanie społeczeństwa do słuchania się autorytetów - dodaje.

Przeczytaj także: Lidl oferuje pracownikom na święta kupony rabatowe o wartości 800 zł

Czy w Polsce przyjąłby się nakaz szczepień? I czy pracownicy transgraniczni są narażeni na utratę pracy przy odmowie szczepienia? - Nie spodziewam się, by Niemcy masowo rzucali wypowiedzeniami z powodu obowiązku szczepień i możliwości wykonywania pracy w konkretnych miejscach tylko dla zaszczepionych. Przykładowo w Polsce nadal zdarzają się przypadki osób pracujących w służbie zdrowia, placówkach oświatowych czy urzędach, które nadal nie są zaszczepione i nikt nie robi im z tego tytułu problemów. Myślę, że w Polsce obowiązek szczepienia w miejscu pracy spotkałby się z buntem, a nawet konsekwencjami dla pracodawcy w postaci skarg czy pozwów – mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak, ekspert rynku pracy Idea HR Group.

- Jeżeli pracownicy transgraniczni zdecydują się na powrót do pracy w Polsce to jestem przekonana, że rynek przyjmie ich z otwartymi ramionami. Rzucanie pracy z powodu szczepień uważam jednak za działanie dość brawurowe – dodaje.