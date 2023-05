Praca marzeń czy wakacje marzeń? Kiwi poszukuje World Travel Hackerów

Kiwi.com rekrutuje 6 osób na stanowisko World Travel Hacker, które w nadchodzące wakacje będą podróżować po świecie z wybranym przez siebie towarzyszem podróży.

Wybrani kandydaci otrzymają budżet w wysokości 10 000 EUR na to, by w ciągu 4 tygodni odbyć podróż po całym świecie, stawić czoła wyzwaniom i zadaniom czekającym po drodze, a także udokumentować i zrelacjonować swoją przygodę w kanałach społecznościowych.

W ciągu czterech tygodni zwycięska szóstka i ich towarzysze podróży zmierzą się z zadaniami i wyzwaniami związanymi z podróżowaniem, przygotowanymi przez Kiwi.com we współpracy z Visa, światowym liderem w dziedzinie płatności cyfrowych. Wybrani kandydaci będą potrzebować umiejętności filmowania, fotografowania oraz dokumentowania i relacjonowania swoich przygód oraz najlepszych travel hacków w mediach społecznościowych. Wszystko, co uda im się zaoszczędzić z otrzymanego budżetu w wysokości 10 000 EUR po ukończeniu wszystkich wyzwań, trafi do ich kieszeni.

O jakie wyzwania chodzi?

Na przykład rezerwacja taniego lotu w dowolnym miejscu, w tym wybór miejsca docelowego i płatność kartą Visa w aplikacji mobilnej Kiwi.com w mniej niż 3 minuty, jedzenie narodowych potraw 5 różnych krajów w ich stolicach w ciągu trzech dni lub wyszukanie miasta, w którym w ciągu jednego dnia można udać się na koncert, imprezę sportową i do parku rozrywki, wykorzystując do tego usługę Visa Concierge.

„Ta praca nie jest dla każdego, ale niemal każdy chciałby taką mieć! Z pewnością nie jest to oferta dla zbyt wygodnych lub tych, którzy boją się robić rzeczy, o których inni tylko mówią; To idealna propozycja dla tych, którzy mają ducha przygody, wiedzą, jak znaleźć sprytne sposoby na tańsze podróżowanie i czerpią przyjemność z tworzenia zabawnych treści w mediach społecznościowych, dzięki czemu mogą dzielić się swoimi poradami dotyczącymi hackowania podróży, tak by wszyscy mogli z nich skorzystać ”- powiedział Golan Shaked, szef Kiwi.com Commercial Officer, którego zespół będzie zatrudniał kandydatów. „Nie możemy się doczekać, kiedy nasi wakacyjni rekruci dołączą do naszego zespołu - nie mam wątpliwości, że jest to wymarzona praca na wakacje.” – dodał.

„Visa jest akceptowana w milionach miejsc na całym świecie, zapewniając podróżnym bezproblemowe, bezpieczne i wygodne płatności, bez względu na to, gdzie się aktualnie znajdują. Płatności za pomocą Visa za granicą wykorzystują tę samą zaawansowaną technologię oraz systemy bezpieczeństwa, co w kraju rodzimym, dlatego tez są równie bezpieczne.” – powiedział Josef Kunčar, Dyrektor ds. Akceptacji i Rozliczeń w Visa w Czechach, na Węgrzech i Słowacji. - „Jesteśmy podekscytowani nową współpracą z Kiwi.com i z przyjemnością będziemy śledzić przygody oraz historie z podróży po świecie 6 wytypowanych duetów.” - dodał.

Najnowsze badania pokazują, że bycie influencerem lub youtuberem jest jednym z wymarzonych zawodów wśród młodych ludzi, zwłaszcza z pokolenia Z. Według badania z 2019 r. bycie influencerem w mediach społecznościowych (17%) i youtuberem (14%) były najczęstszym drugim i trzecim wyborem kariery zawodowej wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii. Wyniki badań opartych na danych z zapytań Google wykazały, że bycie YouTuberem i Influencerem należy do 10 najbardziej pożądanych zawodów na świecie. W niektórych krajach, w tym w Czechach, Słowacji i Hiszpanii, są to zawody najczęściej poszukiwane. Polscy nastolatkowie nie odbiegają od globalnych trendów - marzą o karierze tiktokera, youtubera czy influencera.

Praca i podróżowanie

Łączenie pracy z podróżami to trend, który szybko zyskał na popularności. Ankieta konsumencka przeprowadzona w krajach Europie Środkowej* w tym w Polsce, na zlecenie Kiwi.com wykazała, że dwóch na trzech respondentów uważa, że jednoczesne podróżowanie i praca miałyby pozytywny wpływ na ich zdrowie psychiczne. 38,6% stwierdziło, że odkrywanie nowego miejsca pomaga im uwolnić się od stresu i sprawia, że są szczęśliwsi, co pozytywnie wpływa na ich pracę, a 30,3% odpowiedziało, że podróżowanie otwiera nowe perspektywy, dostarcza bodźców i inspiracji do działania.

Warunki uczestnictwa w rekrutacji

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat, mówić płynnie po angielsku, posiadać paszport ważny przez co najmniej sześć miesięcy jeszcze począwszy od końca sierpnia 2023 r. i umieć tworzyć angażujące treści w mediach społecznościowych. Aby zdobyć czterotygodniową wakacyjną pracę, kandydaci muszą znaleźć niezawodnego kompana w podróży, którego pomoc i wsparcie będzie nieocenione do zbudowania teamu doświadczonych World Travel Hackers, jakich Kiwi.com poszukuje. W ramach rekrutacji, kandydaci mają za zadanie nakręcić i zmontować zabawny film o swoim rodzinnym mieście, udowadniając, że:

doskonale wiedzą, jak znaleźć sprytne sposoby na tańsze podróżowanie,

uwielbiają dzielić się wskazówkami, jak podróżować inaczej,

są biegli w planowaniu tras z wykorzystaniem Kiwi.com,

są w stanie częściowo wyrzec się wygody na rzecz oszczędności,

tworzenie zabawnych treści w mediach społecznościowych o ich przygodach i bezcennych travel hackach naprawdę ich bawi i sprawia radość.

Przygotowany film należy przesłać do 11.06. 2023 za pomocą specjalnie utworzonej na rzecz rekrutacji strony Kiwi.com/WorldTravelHackers, na której każdy zainteresowany znajdzie więcej szczegółów i informacji.