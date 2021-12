Praca: Rynek potrzebuje teraz prawników i HR-owców

Polski rynek pracy został mocno poturbowany przez pandemię koronawirusa.

Jednak jak wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton,

pandemiczny kryzys przeszedł już do historii i od kilku miesięcy rynek pracy

stale przybiera na sile. Od marca 2021 roku roczna dynamika nowych ofert

pracy publikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych osiąga

same dodatnie wyniki. W listopadzie 2021 roku pracodawcy opublikowali

307,8 tys. nowych ofert pracy. To wynik wyższy o 58 proc. w porównaniu do

listopada 2020 roku. To także najwyższa dynamika od siedmiu miesięcy.

Prawnicy i HR-owcy pilnie poszukiwani

W listopadzie 2021 roku największy wzrost liczby ofert pracy zanotowaliśmy wśród zawodów prawniczych (o 116 proc. więcej niż w listopadzie 2020 rok) oraz specjalistów związanych z zarządzaniem ludźmi (wzrost o 101 proc.). Najniższy wzrost popytu odnotowują natomiast zawody medyczne (8 proc.), jednak to głównie statystyczny efekt wysokiej bazy sprzed roku, kiedy popyt na pracowników ochrony zdrowia był bardzo silny. Wzrasta również popyt na zawody związane z pracą fizyczną – liczba ofert wzrosła w listopadzie 2021 o 58 proc. rok do roku, wobec tylko 19 proc. miesiąc wcześniej.

Wymagania pracodawców lekko w górę

W listopadzie na relatywnie wysokim poziomie utrzymywały się wymagania pracodawców względem przyszłych pracowników. Na jedno ogłoszenie o pracę przypadało średnio 5,4 wymagań, czyli o 0,1 więcej niż w październiku.

Do najczęstszych wymagań należy odpowiednie doświadczenie (70 proc.) oraz wykształcenie (51 proc.). W listopadzie 2021 roku pracodawcy stawiali średnio 5,4 wymagań przyszłym pracownikom. To wynik o 0,1 wyższy niż w październiku oraz o 0,3 wyższy niż wynik z listopada 2020 roku. Za to w porównaniu z listopadem 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, aktualny wynik jest o 0,7 niższy. Najczęściej stawianym przez pracodawców wymaganiem jest odpowiednie doświadczenie (oczekiwanie to jest zawarte w 70 proc. ogłoszeń, co oznacza spadek z 72 proc. w październiku) oraz

odpowiednie wykształcenie (51 proc. wobec 50 proc. miesiąc wcześniej). Z kolei dyspozycyjności wymagało 43 proc. pracodawców (wzrost o 3 pkt. proc. względem października), a znajomości języka obcego oczekiwało 31 proc. ( wzrost z 28 proc.).