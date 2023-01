Praca w domu uregulowana prawnie. Dział HR musi przeprowadzić digitalizację

Dlatego obecnie pytaniem, na jakie należy szukać odpowiedzi jest: w jaki sposób przeprowadzić transformację cyfrową? Eksperci Unit4 Teta oraz praktycy HR w odpowiedzi na najczęstsze problemy przedsiębiorców przygotowali darmowy poradnik “3 kroki do digitalizacji HR”, który pomoże zweryfikować Twoje patrzenie na problem.

Znajdziesz w nim opis przebiegu implementacji cyfrowych rozwiązań w przedsiębiorstwie: od przygotowania, przez sprawdzenie dostępnych rozwiązań po rzeczywiste przykłady wdrożeń, tzw. case study. Specjaliści ujawniają w nim także tajniki przeprowadzenia skutecznej transformacji i dzielą się swoim doświadczeniem w tym zakresie.

Digitalizacja zmienia status na „must have”

- Już od dłuższego czasu, nie tylko w ciągu tych dwóch lat pandemii, upowszechniamy wiedzę z zakresu digitalizaji procesów HR. Wdrażamy rozwiązania cyfrowe u klientów, którzy jakość obsługi i zadowolenie pracowników stawiają wysoko wśród priorytetów zarządzania firmą. Dzisiaj już wiemy, że digitalizacja jest koniecznością – mówi Katarzyna Jasniewicz, Product Managerka Teta HR w Unit4 Polska. – W marcu 2021 roku badania Instytutu Humanites ukazywały, że 78% średnich i dużych firm w Polsce jest w trakcie transformacji cyfrowej. Zauważamy, że w ostatnim czasie – mówimy o roku 2022 – zainteresowanie przedsiębiorców transformacją cyfrową znacząco wzrosło. Uważam więc, że w tym roku digitalizacja będzie jednym z wiodących trendów w branży HR – przekonuje Product Managerka.

Od wejścia w życie tzw. ustawy antycovidowej każdy pracodawca był zmuszony do dostosowania się do nowych warunków pracy – obsługa kadrowa w wielu przedsiębiorstwach weszła na inny – zdigitalizowany poziom. Było to konieczne, ponieważ procesy HR’owe musiały trwać, obowiązki względem pracowników oraz państwa musiały być dotrzymywane.

W tym roku, 10 stycznia Sejm przyjął nowelizację przepisów Kodeksu pracy, które prawdopodobnie zaczną obowiązywać już za dwa miesiące. Tym samym ustawodawca uregulował kwestie pracy zdalnej na stałe, dlatego powrót do przeszłości nie będzie możliwy.

Cyfryzacja: szybko, skutecznie i z korzyścią dla firmy?

Organizacje, które chcą skalować swój biznes, rozwijać się budować przewagę konkurencyjną powinny obrać kierunek na digitalizację. Pomimo tego, że nakłady na cyfryzację rosną, wciąż jeszcze wiele firm nie decyduje się wejść na tę ścieżkę.

Co jest hamulcem, wpływającym na decyzje o transformacji cyfrowej?

Z wielu rozmów przeprowadzonych z decydenatmi przez ekspertów Unit4 Teta wynika, że najwięcej pytań dotyczy trzech obszarów: powodów, dla którcyh warto zaimplementować rozwiązania cyfrowe, nakładu czasowego oraz kosztów. Stąd wniosek, że wątpliwości, które pojawiają się u decydentów wynikają przede wszystkim z braku szczegółowych informacji o przebiegu wdrożenia.