Praca w handlu: 23 grudnia do północy, a w Wigilię od 6 rano

– W wielu sklepach brakuje rąk do pracy. Osoby, które są na miejscu są więc eksploatowane ponad swoją wydolność. Dostajemy bardzo dużo wiadomości od osób, które w przedświątecznym tygodniu pracowały niemal bez przerwy. Nie brakowało także informacji o tym, że niektóre sklepy już w listopadzie zapowiadały, że w czasie przedświątecznym żaden z pracowników nie może wziąć urlopu – mówi Małgorzata Marczulewska, Prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. – Tematy zgłaszane do nas w większości przypadków nie naruszają prawa pracy, ale pokazują, że handel to obecnie jeden z sektorów gospodarki gdzie po prostu pracuje się najciężej – przyznaje Marczulewska.

23 grudnia pracują do północy, a Wigilię od 6 rano…

Grudzień dla handlu zawsze był miesiącem szczytu zysków. Przedświąteczna gorączka zakupów, szaleństwo prezentowe, to wszystko generowało gigantyczny ruch w dyskontach, hipermarketach i galeriach handlowych. W tym roku jest jeszcze trudniej ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią oraz kontrole policji i sanepidu, których w dyskontach jest całe mnóstwo. Od 13 do 22 grudnia na skrzynkę stowarzyszenia trafiło kilkadziesiąt wiadomości od pracowników handlu.



– Skargi dotyczyły głównie ogromnej ilości pracy. Przykładowo jedna z Pań napisała do nas, że zamiast organizować wigilię to pójdzie spać, bo pracowała trzy dni od 6 do 14, a w Wigilię też ma pracę do tej godziny. Właśnie na godziny otwarcia dyskontów wiele osób zwracało uwagę w wiadomościach. Pojawiały się także skargi na sytuacje, że pracownicy w czwartek pracować mają do północy, a w Wigilię zaczynać pracę już o szóstej. Dla niektórych to tryb pracy, który nie pozwoli im przygotować się do świąt. Skargi dotyczyły także braku możliwości brania urlopów na czas przedświąteczny. Sklepy są zdziesiątkowane, bo przecież pracownicy handlu też chorują na COVID-19, to powoduje, że osoby pracujące są zmęczone, sfrustrowane i często zastanawiają się na swoją przyszłością w handlu – mówi Małgorzata Marczulewska.

Praca w dyskontach. Brak skarg na niskie wynagrodzenia

Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom kontaktowało się z wieloma pracownikami handlu. Większość z tematów nie wyczerpuje znamion naruszenia prawa pracy. Menadżer widząc szczyt sezonu handlowego musi operować zespołem w taki sposób, by zapewnić sobie obsadę w pracy. Nie można oczekiwać od niego, że udzieli urlopu, kiedy sytuacja w miejscu pracy na to nie pozwala.

– Co ciekawe właściwie nikt nie narzeka na pieniądze, to bardzo znamienne – przyznaje Małgorzata Marczulewska. – Osoby z którymi rozmawialiśmy mówiły zarówno o premiach świątecznych, bonach zakupowych czy o tym, że ich praca jest doceniana, ale jest jej po prostu za dużo, a czynników generujących napięcie jest rekordowa ilość. Pracownicy handlu dostali premie, a w wielu sieciach od nowego roku planowane są podwyżki. Problemem jest więc zbyt mała ilość rąk do pracy – dodaje Małgorzata Marczulewska.