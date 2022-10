Praca w Leroy Merlin: Wynagrodzenia, benefity, oczekiwania

Polityka wynagradzania w Leroy Merlin?

Leroy Merlin Polska odpowiada na potrzeby rynku pracy oraz dostosowuje swoją politykę wynagradzania do obecnej sytuacji ekonomicznej. Nasz unikatowy system wynagradzania składa się z 3 filarów: wynagrodzeń brutto, Premii za Progresję oraz Udziału w Wynikach - podaje biuro prasowe sieci.

Leroy Merlin - ile sieć przeznaczyła na podwyżki?

W 2022 roku firma przeznaczyła ponad 38 mln zł na podwyżki wynagrodzeń, które przyznawane są dwa razy w roku. Dodatkowo, co kwartał istnieje możliwość uzyskania przez pracowników na wszystkich stanowiskach Premii za Progresję, czyli dodatkowych środków finansowych, zależnych od osiągniętego przez firmę obrotu. W ubiegłym roku średni kwartalny poziom premii za progresję wyniósł 14%. Trzecim filarem wynagradzania jest Udział w Wynikach. Jest to podział między pracowników pracujących co najmniej pół roku, części wypracowanego przez przedsiębiorstwo zysku, który można przeznaczyć na akcjonariat pracowniczy, co stanowi stabilną i efektywną formę oszczędzania.

Możliwość inwestowania w akcje firmy wyróżnia Leroy Merlin Polska na tle konkurencji i jest docenianym benefitem, z którego korzysta ok. 80% pracowników. Na 2 i 3 filar, w poprzednim roku, wydaliśmy łącznie ok. 150 mln zł - informuje detalista.

Leroy Merlin - pracownicy znają widełki płac

Jak informuje sieć, każdy pracownik zna widełki płac dla swojego stanowiska. Są one także komunikowane w ogłoszeniach z ofertami pracy. Pracownicy sklepów, już na etapie rekrutacji, wiedzą ile może wynieść ich pensja. W zależności od lokalizacji sklepu i stanowiska może to być nawet 4400 zł brutto dla stanowiska Kasjera, 5100 zł brutto dla stanowiska Doradcy Klienta oraz do 5500 zł brutto na stanowisku Logistyka-Magazyniera. Od tego roku, zwiększona została też częstotliwość weryfikacji wynagrodzeń. Każdy pracownik ma dwa razy w roku szansę na podwyżkę swojego wynagrodzenia, w zależności od wzrostu kompetencji.

Oferowane wynagrodzenie jest zróżnicowane w zależności od lokalizacji sklepu i stanowiska.

Jakie benefity oferuje Leroy Merlin

Osoby chętne do pracy w Leroy Merlin mogą liczyć na dodatkowe benefity:

- premię kwartalną, uzależnioną od wyników przedsiębiorstwa,

- możliwość włączenia się w akcjonariat pracowniczy, dzięki któremu można stać się współwłaścicielem firmy i oszczędzać na przyszłość,

- służbowy smartfon z niezbędnymi do pracy aplikacjami oraz możliwością korzystania z urządzenia w celach prywatnych,

-prywatną opiekę medyczną,

- ubezpieczenie na życie finansowane przez pracodawcę, z opcją ubezpieczenia dodatkowego rodziny,

- dostęp do platformy eTutor – narzędzia online do nauki języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz polskiego po ukraińsku,

- dostęp do platformy Worksmile połączonej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, dzięki któremu finansowane lub dotowane są aktywności kulturalno-oświatowe, wypoczynkowe czy sportowo-rekreacyjne, w tym możliwość korzystania z karty Multisport,

- udział w wolontariacie pracowniczym i działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska poprzez Fundację Leroy Merlin Polska.

Jakie są oczekiwania pracowników Leroy Merlin?

Aby przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowników, w Leroy Merlin Polska na bieżąco analizujemy trendy rynkowe, dane rekrutacyjne, czy wyniki exit interview. Wszystkie te informacje mają od jakiegoś czasu wspólny mianownik, tj. poziom wynagrodzenia, stabilne warunki zatrudnienia oraz elastyczny model pracy - podaje biuro prasowe sieci.

Pensja kluczowa dla pracowników Leroy Merlin

Kwestia finansowa jest w tym zestawieniu kluczowa. Szczególnie dziś, przy szybko rosnących miesięcznych kosztach utrzymania oraz wysokiej inflacji - zapewniając pracownikom szereg benefitów, lecz nieadekwatną do kwalifikacji zawodowych, czy aktualnej sytuacji gospodarczej i na rynku pracy płacę – nie ma mowy o przyciągnięciu czy zatrzymaniu pracowników na dłużej. Między innymi z tego powodu w Leroy Merlin Polska dwa razy do roku weryfikujemy atrakcyjność naszych stawek i oferujemy możliwość ich zmiany czy aktualizacji - informuje detalista.

Stabilność zatrudnienia i elastyczny model pracy ważne dla załogi Leroy Merlin

- Stabilne warunki zatrudnienia w czasach wielkiej niepewności, z którymi mamy dziś do czynienia, to wciąż coś, czego poszukują kandydaci i co cenią sobie nasi pracownicy. W Leroy Merlin Polska stabilne warunki to przede wszystkim umowa o pracę od pierwszego dnia zatrudnienia i budowanie trwałej relacji w miejscu pracy, tak by pracownicy czuli się częścią zgranej ekipy i współtworzyli ją z nami już od pierwszego dnia - podaje sieć.

Elastyczny model pracy, zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Z uwagi na to, że jesteśmy firmą z branży retail, ten czynnik różni się w zależności od docelowej grupy pracowniczej. Dla kandydatów i pracowników biurowych liczy się możliwość pracy zdalnej oraz hybrydowy model pracy, w którym to pracownik wykonuje swoje zadania i obowiązki w najlepszych dla siebie warunkach, o których może zdecydować sam. Z kolei pracownicy sklepów pracujący bezpośrednio z klientem na hali sprzedaży, oczekują realnego wpływu na grafik oraz uwzględniania ich potrzeb w zakresie godzin i dni pracy - tłumaczy Leroy Merlin.

Poza wymienionymi elementami, zarówno dla kandydatów, jak i pracowników, wciąż ważne pozostaje zapewnienie dobrej atmosfery oraz realnej możliwości rozwoju osobistego w miejscu pracy - dodaje biuro prasowe sieci.