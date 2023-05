Praca w wakacje. Co proponuje handel?

Biedronka kusi pracą w wakacyjnych kurortach

Biedronka od 7 lat oferuje pracownikom możliwość delegacji lub zatrudnia kandydatów zewnętrznych w ramach umowy zlecenia do pracy w popularnych turystycznie miejscowościach. Pracę z wypoczynkiem można będzie łączyć od połowy czerwca m. in. w Międzyzdrojach, Mielnie, Mrągowie, Szklarskiej Porębie lub Karpaczu.

Dla nowo zatrudnionych Biedronka oferuje stawkę godzinową od 22,80 zł brutto, nawet do 27 zł brutto, pracę w atrakcyjnej miejscowości turystycznej, zatrudnienie w ramach umowy zlecenia, a w wybranych lokalizacjach również nocleg i wyżywienie.

Możliwość połączenia pracy z wypoczynkiem mają również pracownicy Biedronki, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy mogą skorzystać z letniej delegacji do jednego ze sklepów sezonowych. Poza standardowym wynagrodzeniem, mogą liczyć na dodatek w postaci uznaniowej premii miesięcznej, zależnej od wyników sklepu, a także nagrodę letnią. Dla osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawca-kasjer w lipcu i sierpniu w sklepach zlokalizowanych w wybranych miejscowościach z dużym ruchem turystycznym wynosić ona będzie do 600 zł brutto miesięcznie. Otrzymają ją zarówno stali pracownicy kilkudziesięciu placówek w kurortach, jak i ci zatrudnieni, którzy zdecydowali się do nich dołączyć tylko na okres wakacji. W wybranych przypadkach Biedronka gwarantuje pracownikom również zakwaterowanie lub pokrycie kosztów przejazdu, a także posiłek. Wyjazdy osób zatrudnionych w Biedronce realizowane są od połowy czerwca do końca sierpnia.

Dino szuka 250 pracowników

Sieć Dino również ruszyła z naborem pracowników na okres wakacyjny. Do obsadzenia ma aż 250 wakatów. Obowiązki pracowników to wykładanie towaru z zachowaniem obowiązujących standardów; zapewnienie należytej estetyki ekspozycji; dbanie o porządek na sali sprzedaży oraz obsługa klienta. Dino zaoferuje możliwość dopasowania wymiaru czasu pracy do potrzeb pracownika; stabilność zatrudnienia, umowę o pracę i atrakcyjne benefity (m.in.: ubezpieczenie, prywatna opieka medyczna, możliwość otrzymania pożyczki). Wśród ogłoszeń o pracy w Dino są również oferty dotyczące mobilnych kasjerów-sprzedawców. Taka osoba pracuje w marketach Dino na terenie całego województwa.

Lidl wysyła w delegacje

Lidl już w marcu rozpoczął wewnętrzną rekrutację do programu „Ahoj PRZYGODO!”, w ramach którego kilkaset osób podejmie pracę sezonową w turystycznych miejscowościach. Firma zapewni im m.in. zakwaterowanie oraz dodatkowe benefity, w tym premię w wysokości 600 zł brutto miesięcznie.

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie programem – w 2020 roku do pracy sezonowej wyjechało 130 chętnych, rok później ponad 200, a w ubiegłym roku aż 330 – sieć zaprosi do udziału w tegorocznej edycji jeszcze większe grono osób. Dyskont poszerza też ofertę atrakcyjnych lokalizacji o miejscowość położoną nad jeziorem. W tegorocznej edycji programu do wyboru będzie aż 17 miejsc, w tym: Świnoujście, Międzyzdroje, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Ustka, Darłowo, Łeba, Władysławowo, Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój, Zakopane, Wisła, Krościenko oraz Włodawa. Po raz pierwszy możliwość wyjazdu mają też komisjonerzy oraz operatorzy wózków zatrudnieni w magazynach. W ramach osobnego programu – „Wakacyjne wsparcie magazynów” – będą mogli pracować w Centrach Dystrybucji w Pruszczu oraz Stargardzie, łącząc codzienne obowiązki z wypoczynkiem i otrzymując za to dodatkowe benefity.

Lidl zapewnia szereg benefitów pracownikom biorącym udział w programie: zakwaterowanie w atrakcyjnej turystycznie miejscowości, zwrot kosztów podróży i premię w wysokości 600 zł brutto miesięcznie. Każdy pracownik, który zdecyduje się na podjęcie pracy sezonowej, zachowa swoje stanowisko i będzie wykonywał obowiązki na tych samych zasadach, co w macierzystym sklepie.

Letnie praktyki w Rossmannie

Rossmann od lat organizuje płatne staże dla łódzkich studentów. W tym roku, w ramach programu „Praktykuj w Łodzi” Rossmann przygotował dla studentów 24 miejsca na staże wakacyjne w takich działach logistyka, IT, HR, księgowość, dział prawny, dział komunikacji wewnętrznej, BHP, dział kadr i płac czy dział administracji. Staże trwają od lipca do końca września.

- Z roku na rok mamy coraz więcej chętnych na staże. Myślę, że wynika to z faktu, że udało nam się przekonać młodych, że Rossmann to nie tylko drogerie, ale też potężny zespół ekspertów z dziedzin IT, logistyki, controlingu, automatyki, marketingu i innych – mówi Ilona Perużyńska-Zych, dyrektor Działu Personalnego w Rossmannie.