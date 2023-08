Praca w wakacje łakomym kąskiem dla młodych Polaków

Na przestrzeni ostatnich trzech lat zainteresowanie Polaków emigracją zarobkową wyraźnie wzrosło i utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Obecnie niemal 17% badanych rozważa wyjazd w poszukiwaniu pracy w ciągu najbliższego roku, wyraźnie przy tym zmalał odsetek odrzucających taką perspektywę – obecnie to niespełna 60% badanych, co stanowi spadek aż o 8,7 pp. w porównaniu z lipcem 2022 roku i 21,6 pp. w odniesieniu do września 2021 roku. Najliczniejszą grupę wśród rozważających możliwość wyjazdu – aż 52% – stanowią osoby w wieku 25-44 lat, a 30% to osoby przed 25. rokiem życia. To właśnie wśród najmłodszych odnotowano największy zwrot zainteresowania pracą za granicą w porównaniu do ubiegłego roku – aż o 13 pp., zmalał natomiast odsetek przedstawicieli starszego pokolenia, w przedziale wiekowym 45-67 lat.

Praca dla młodocianych

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, pracodawca może zatrudniać osoby młodociane, a więc te po 16. roku życia, które jeszcze nie są pełnoletnie. Warto jednak wiedzieć, że w tym przypadku panują pewne ograniczenia – tacy pracownicy nie mogą wykonywać ciężkich prac, a więc na przykład polegających głównie na podnoszeniu, przenoszeniu czy przewożeniu ciężarów, prac w branży produkcyjnej, związanych ze sprzedażą i konsumpcją alkoholu oraz prac przy budowie lub rozbiórce obiektów budowlanych. Pomimo tych ograniczeń, młodzi ludzie nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia latem. Pracodawcy obecnie borykają się z trudnościami w skompletowaniu załogi pracowników, stąd praca wakacyjna z pewnością będzie dostępna, a wybór jest całkiem spory.

Ile można zarobić sezonowo za granicą?

Chętnie wybieranym kierunkiem przez osoby planujące zarobić latem są wyjazdy do innych krajów. Praca w wakacje za granicą to nie tylko okazja do zgromadzenia środków na większe wydatki, opłacenie studiów czy utrzymanie się bez pomocy rodziców, ale też sposób na doskonalenie języka obcego, a nawet możliwość łączenia pracy z turystyką. Ile można zarobić?

Podjęcie pracy sezonowej pozwala z jednej strony zdobyć środki na wymarzoną podróż, ciekawe obozy lub kursy, zaś w przypadku studentów – na opłacenie studiów, a z drugiej uczy samodzielności i rozsądnego zarządzania pieniędzmi. Wakacyjna praca pozwala również uniknąć zaciągania pożyczek i nie zadłużania się, co z kolei buduje większą odpowiedzialność w korzystaniu ze zgromadzonych środków – mówi Marta Fila, Marketing Manager w AIQLabs, właściciela marek SuperGrosz i „Kupuj Teraz – zapłać później”. – Praca przy zbiorach owoców i warzyw daje zarobki w wysokości od 3000 zł do 4000 zł miesięcznie brutto. Magazynierzy i osoby wykładające towar mogą liczyć na miesięczne zarobki w granicach od 3500 zł do 5500 zł, a opiekunowie osób starszych od 4000 zł do 7000 zł miesięcznie. Oczywiście wiele zależy od tego, czy pracodawca zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie. Zdarza się, że miejsce zamieszkania jest oddalone od pracy, co wiąże się z wydatkami na dojazdy – dodaje ekspertka.

Oczywiście, praca wakacyjna za granicą musi być wybrana z rozsądkiem – nie każdy sprawdzi się przy zbiorze owoców lub warzyw, zaś osoby nie znające dobrze języka angielskiego raczej nie będą dobrymi kelnerami. Najrozsądniej jest wybierać sprawdzone miejsca zatrudnienia lub wyjeżdżać ze znajomymi, którzy znają pracodawcę i realia panujące w danym miejscu. Trzeba też liczyć się z wydatkiem na samą podróż – najszybszym i najwygodniejszym środkiem transportu jest oczywiście samolot.