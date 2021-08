Prace nad Narodowym Holdingiem Spożywczym nabierają tempa

Państwowy Narodowy Holding Spożywczy miał powstać do połowy roku, ale prace się opóźniły. Teraz jednak ruszają z impetem, ministerstwa porozumiały się co do konsolidacji sektora.

Państwowy Narodowy Holding Spożywczy ma powstać wokół Krajowej Spółki Cukrowej, jego powstanie zapowiedziano już w 2020 r. Początkowo wytypowano do niego kilkadziesiąt firm rolno-spożywczych kontrolowanych przez Skarb Państwa, ale ostatecznie na listę trafiło mniej niż 20. To spółki, które zajmują się produkcją cukru i cukierków, nasion, skrobi, produkcją rolną i młynarstwem.

– Zgodnie z wypracowaną koncepcją konsolidacja przebiega w oparciu o wiodącą rolę Krajowej Spółki Cukrowej jako największego podmiotu z udziałem Skarbu Państwa, działającego w ramach grupy kapitałowej w sektorze rolno-spożywczym – mówi Karol Manys, rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych.

– Proces będzie polegał na wniesieniu przez Skarb Państwa udziałów spółek na podwyższenie kapitału zakładowego KSC w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym KSC, wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do Skarbu Państwa – dodaje. Proces był konsultowany ze stroną społeczną. Poparły go związki zawodowe i plantatorzy.

Handel przygląda się z uwagą całej operacji. Wokół holdingu pojawia się bowiem wiele wątpliwości, np. czy będzie rywalizować z innymi graczami z rynku w sposób w pełni transparenty i uczciwy, skoro będzie należał do Skarbu Państwa, co wiąże się z szeregiem przywilejów.

Więcej w rzeczpospolita.pl