Prace nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele przyspieszają!

Przypomnijmy, że projekt wpłynął do sejmu 29 lipca. 3 sierpnia skierowano go do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W uzasadnieniu projektu napisano, że w miarę upływu czasu nasiliły się przypadki nieprawidłowego stosowania wyłączeń przewidzianych w art. 6 ust. 1 ustawy, pozwalających na prowadzenie handlu i wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta. Dotyczy to w szczególności przypadków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6, 7 i 27 ustawy, tj. wyłączenia zakazu handlu:

- w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

- w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320);

- w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Projekt zakłada modyfikację 5 spośród 32 aktualnie obowiązujących wyjątków od zakazu handlu (pojawi się m.in. wymóg, aby usługi pocztowe stanowiły tzw. przeważającą działalność).

Proponuje się, aby projektowane przepisy weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowe przepisy

Oto co dokładnie może zmienić nowelizacja ustawy:

- (...) proponuje się nowelizację przepisów art. 6 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy (art. 1 pkt 1 lit. a i b).

Propozycja zmiany brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy polega na pominięciu w nim wyrazów „wyrobów tytoniowych”. Obecnie przedsiębiorca może skorzystać z wyłączenia zakazu handlu na podstawie tego przepisu uzasadniając to tym, że jego przeważająca działalność polega na sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

(PKD 42.2). Jak wynika z przeprowadzanych czynności kontrolnych przepis w obecnym brzmieniu jest nadużywany, bowiem jest wykorzystywany przez przedsiębiorców, którzy w praktyce handlują przede wszystkim innymi towarami, niż wyroby tytoniowe (papierosy sprzedają niejako „przy okazji”), i z tego powodu nie mogą skorzystać z innego wyłączenia spod zakazu handlu określonego w art. 6 ust. 1 ustawy. Proponowana zmiana nie wyłącza natomiast możliwości sprzedaży wyrobów tytoniowych w niedziele i święta. Nadal bowiem taka sprzedaż będzie możliwa przez placówki handlowe korzystające z wyłączenia spod zakazu handlu na podstawie innych przepisów (np. art. 6 ust. 1 pkt 1 dotyczącego stacji paliw płynnych).