- Lipiec to trzeci miesiąc z rocznym spadkiem liczby ofert pracy. Ja jednak widzę w tych wynikach szklankę do połowy pełną. Biorąc pod uwagę sytuację na Ukrainie, wzrost kosztów funkcjonowania firm i inflację, spadki te są na razie dość płytkie, a ponadto obarczone są efektem wysokiej bazy, czyli rekordowej liczby nowych ofert pracy przed rokiem - komentuje Monika SmulewiczPartner, Outsourcing, Grant Thornton.

6-proc. spadek ogłoszeń pracodawców

Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton,

w lipcu 2022 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych

w Polsce opublikowali 288 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To spadek o 6 proc.

w stosunku do lipca 2021 roku (kiedy pojawiło się 307,4 tys. ofert pracy). To

również już trzeci miesiąc z rzędu, w którym liczba nowych ogłoszeń jest niższa

niż w analogicznym miesiącu rok temu. Na szczęście spadki nadal są

stosunkowo niewielkie i nie pogłębiły się lipcu. Co więcej, częściowo wynikają z

efektu wysokiej bazy, ponieważ w porównywanym okresie maja, czerwca oraz

lipca 2021 roku ofert pracy było rekordowo wysoka. Dlatego ciężko

jednoznacznie prognozować długotrwały trend hamowania rynku pracy w

Polsce. Nie ulega jednak wątpliwości, że okres rekordowego tempa tworzenia

nowych miejsc pracy w Polsce jest już raczej zakończony.

Polski rynek pracy nadal jest bardzo chłonny

Według badania systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, polski

rynek pracy nadal jest bardzo chłonny – na koniec lipca aktywnych było 558 tys. ogłoszeń o pracę. Warto jednak zauważyć, że liczba aktywnych ofert zmniejsza się co miesiąc. W stosunku do czerwca ubyło 17 tys., do maja 37 tys., a do marca – aż 124 tys. Może wydawać się to niepokojącym sygnałem świadczącym o kryzysie na rynku pracy, ale należy wziąć pod uwagę, że według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, do końca lipca 2022 roku pracę podjęło w Polsce już 380 tys. uchodźców z Ukrainy. To ogromny wzrost w stosunku do czerwca, kiedy na koniec miesiąca było to 270 tys. osób. Tak silny, skokowy napływ kandydatów do pracy musi mieć wpływ na spadek liczby ogłoszeń o pracę dostępnych w Internecie. Trudno jednak uznać, że uchodźcy z Ukrainy utrudniają pracownikom z Polski znalezienie zatrudnienia. Jak już wspomniano, 558 tys. ogłoszeń o pracę oznacza, że polski rynek pracy nadal jest bardzo chłonny.