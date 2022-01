Pracodawcy chętnie zatrudniają i mają mniej wymagań

Kolejny miesiąc z rzędu z rynku pracy płyną optymistyczne wieści. Jak wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton, liczba nowych ogłoszeń o pracę utrzymuje się na wysokim poziomie. W grudniu 2021 roku pracodawcy opublikowali na 50 największych portalach rekrutacyjnych 236 tys. nowych ofert. To o 34 proc. wyższy wynik niż w grudniu 2020 roku oraz – co jeszcze bardziej cieszy – o 12 proc. wyższy niż w grudniu 2019 roku, a więc przed wybuchem pandemii.

Największy popyt na pracowników widoczny jest w Krakowie i Warszawie, najmniejszy – w Poznaniu i Katowicach.

Pracodawcy kuszą benefitami

Po październikowym spadku atrakcyjności ofert pracy, w listopadzie i w

grudniu 2021 roku pracodawcy wrócili do oferowania szerokiego wachlarza

benefitów przyszłym pracownikom. W listopadzie 2021 roku średnia liczba

zachęt na jedną ofertę wynosiła 6,5 a w grudniu wzrosła do 6,6 benefitów.

Tym samym grudniowy wynik jest o 0,4 wyższy niż jeszcze w październiku i

aż o 0,6 wyższy niż w grudniu zeszłego roku. W dodatku to jeden z

najwyższych wyników od początku trwania pandemii - podobny wynik

zanotowano jedynie w lipcu 2021 roku. To również tylko o 0,2 mniej niż

w grudniu 2019 roku, czyli jeszcze przed wybuchem pandemii.

Pomimo aktualnie trwającej fali pandemii, na rynku pracy wciąż panuje

względny optymizm. Pracodawcy nie wstrzymują się z zatrudnianiem

nowych pracowników, a co więcej, nadal starają się przyciągać szerokie

grono kandydatów, proponując im rozmaite benefity.

Mniej wymagań

W grudniu 2021 roku pracodawcy stawiali średnio 5,2 wymagań przyszłym pracownikom. To wynik o 0,2 niższy niż jeszcze w listopadzie tego roku oraz niż w grudniu 2020 roku. W dodatku w porównaniu z grudniem 2019 roku, czyli jeszcze przed wybuchem pandemii, aktualny wynik jest aż o 0,8 niższy. Pracodawcy najczęściej wymagają od przyszłych pracowników odpowiedniego doświadczenia (oczekiwanie to jest zawarte w 76 proc. ogłoszeń) oraz odpowiedniego wykształcenia (51 proc.). Z kolei wymaganie dyspozycyjności znalazło się w grudniu w 36 proc. ofert (spadek z 43 proc. w listopadzie), a wymaganie znajomości języka obcego było w 26 proc. ofert (spadek z 31 proc. w listopadzie).