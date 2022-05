Pracodawcy odmawiają urlopów sprzedawcom. Co można zrobić?

- Wiele sektorów gospodarki wymaga pracy bez przerwy. Nie jesteśmy więc zaskoczeni, że w majówkę pracują strażacy, ratownicy medyczni, motorniczowie czy osoby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo. Zdarzają się jednak przypadki, że w majówkę pracują osoby, które np. bardzo chciały mieć w tym czasie wolne. Co wówczas? Jak mówi Małgorzata Marczulewska, Prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom najbardziej wolne w majówce chcą przedstawiciele handlu i transportu, a te sektory najbardziej tracą ostatnio pracowników.

- Odnotowaliśmy blisko 20 wiadomości w ciągu ostatniego miesiąca, których głównym tematem była majówka. Ponad połowa z nich to skargi od pracowników handlu. Pracownicy dyskontów chcieli długiego weekendu, a w wielu przypadkach okazało się to niemożliwe z powodu konieczności zapewnienia obsady w sklepach 2 maja. Wiele sklepów poprosiło swoich pracowników o obecność już po północy, by przygotować sprzedaż – mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia.

Przeczytaj także: Żabka z promocjami na grilla

- Kilka skarg dotyczyło także kierowców i pracowników firm spedycyjnych, które ze względu na braki kadrowe również musiały bardzo mocno obciąć wypoczynkowe plany pracowników. W tym przypadku zdarzyła się również skarga od kierowcy, który miał zarezerwowany urlop od wielu tygodni, wykupioną wycieczkę i… musiał jechać w trasę. Tu pytano nas jakie są możliwości prawne, by pracodawca cofnął swoją decyzję – mówi Marczulewska.

Jak łagodzić konflikty o urlopy? Marczulewska: nie rzucać papierami

Porady prawników stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom są zazwyczaj jednoznaczne: najlepsza w tym przypadku jest po prostu droga do porozumienia. – Pracownicy muszą pamiętać, że zadaniem pracodawcy jest zapewnienie operacyjnej zdolności do kontynuacji pracy. Żadna majówka nie może być usprawiedliwieniem dla niedotrzymania kontraktów itp. Z drugiej strony pracodawca musi wiedzieć, że wypoczęty i zadowolony pracownik to zawsze lepszy pracownik. Nie radzimy konfliktów, awantur, rzucania papierami. Po prostu należy porozmawiać z przełożonymi – mówi Małgorzata Marczulewska.

Opcje porozumienia to np. zamiana dyżurami z innymi pracownikami czy wypracowanie ekwiwalentu, który sprawi, że pracownik będzie mieć zrekompensowane koszty zarezerwowanego urlopu. – Niestety im mniej pracowników na rynku pracy, tym więcej takich sytuacji. Spodziewam się, że najbliższy sezon urlopowy w wielu sektorach będzie kłopotliwy i np. w budowlance na wakacyjne wypady mało jaki pracownik będzie mógł liczyć. Podobnie może być w branży TSL – dodaje Małgorzata Marczulewska.