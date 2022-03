Pracodawcy RP łączą pracodawców i uchodźców z Ukrainy

W ciągu niespełna 3 dni organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej zrzeszająca 19 tys firm zatrudniających 5 mln pracowników wraz z partnerami zebrała ponad 1 mln zł na wsparcie ogarniętej wojną Ukrainy.

Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych artykułów, które będą w danej chwili najbardziej potrzebne i uzgadniane ze stroną rządową. Zbieranie środków prowadzone jest w trybie ciągłym. Zakupy będą realizowane na bieżąco i prowadzone do czasu stabilizacji sytuacji

w Ukrainie. Im więcej środków uda się zgromadzić, tym więcej artykułów będzie można zakupić i przekazać poszkodowanym w Ukrainie.

„Działania przedsiębiorców w ramach naszej akcji nie ograniczają się do przekazywania wpłat. Firmy wykorzystują wszystkie swoje zasoby, by nieść wymierną pomoc w takich obszarach jak transport, zakwaterowanie czy wsparcie w szukaniu pracy. Teraz najważniejsza jest pełna solidarność

z Ukraińcami. Ich walka jest naszą wspólną sprawą jako obywateli europejskich społeczeństw demokratycznych.” – mówi Wojciech Kostrzewa, prezes zarządu Polskiej Rady Biznesu.

Dodatkowo Pracodawcy RP wraz z partnerami zapewniają miejsc pracy oraz zakwaterowania szczególnie dla osób przybywających z Ukrainy. Pracodawcy RP pomogą we wszelkich kwestiach technicznych związanych z połączeniem konkretnego pracodawcy z pracownikiem. Zapewniają obsługę prawną wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką – pomoc prawna dot. legalizacji dokumentów i zatrudnienia oraz organizacji pobytu obywateli Ukrainy w naszym kraju. Aktywie poszukuą tłumaczy polsko-ukraińskich.