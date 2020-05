Pracodawcy RP o wynikach PKB za I kw.: Prawdziwe uderzenie recesji dopiero przed nami

Zgodnie z szybkim szacunkiem GUS za I kw., poziom PKB zmniejszył się o 0,5 proc. w porównaniu do kwartału poprzedniego (po oczyszczeniu z sezonowości). Mamy więc początek recesji w Polsce. Jednak w świetle prognozy Komisji Europejskiej, bo nie mamy jeszcze wyników wykonania we wszystkich krajach, jest to jeden z najmniejszych wskaźników spadku PKB w Unii Europejskiej – ocenia główny ekonomista Pracodawców RP Sławomir Dudek.

– Wszyscy ekonomiści oczekiwali zmniejszenia się poziomu PKB już w I kwartale. Komisja Europejska zakładała w swojej ostatniej prognozie spadek w I kw. o 1 proc. kw/kw wyrównane sezonowo. Bieżące dane są więc nieznacznie lepsze. To dobra informacja – ocenia ekspert.

Jego zdaniem, musimy mieć jednak na uwadze, że prawdziwe uderzenie kryzysu przyjdzie w II kw.

- Wszyscy ekonomiści zakładają duży spadek PKB w II kw., niektórzy nawet dwucyfrowy. KE zakłada spadek aż o 8,7 proc. kw/kw wyrównane sezonowo. Dla wyniku za cały rok pierwszy kwartał nie ma jednak istotnej wagi. O rezultacie naszego PKB w całym roku zdecyduje recesja w II kw. i wyniki w II półroczu. Rząd w całym roku szacuje recesję na 3,4 proc., Komisja Europejska na 4,3 proc. – mówi Sławomir Dudek.

- Moim zdaniem w 2020 r. recesja będzie bliska 4 proc., na razie jest zbyt wcześnie aby uznać prognozę KE za zbyt pesymistyczną. Odpowiedź na to pytanie przyniosą następne kwartały. Niestety oczekiwania firm i gospodarstw domowych co do sytuacji gospodarczej w tym roku są bardzo pesymistyczne, oby się nie sprawdziły – dodaje.