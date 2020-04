Pracownica Biedronki w Gryfinie z koronawirusem

Jeden ze sklepów sieci Biedronka w Gryfinie został zamknięty po tym, jak u ekspedientki wykryto zakażenie koronawirusem. Kobieta miała zakazić się od jednego z dostawców - podaje portal ''igryfino.pl''.

Zakażenie potwierdził sklep, który wydał w tej sprawie oświadczenie.

''Bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest dla nas zawsze najważniejsze, dlatego natychmiast reagujemy i będziemy reagować zawsze wtedy, kiedy nasze działania mogą je dodatkowo zwiększyć. Sklep sieci Biedronka przy ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie został zamknięty z powodu pozytywnego testu u pracownika tego sklepu. Zgodnie z zaleceniami sanepidu wszyscy pozostali pracownicy tej placówki od wtorku zostali poddani kwarantannie'' - czytamy.

''Obecnie ten sklep będzie poddany dezynfekcji przez wyspecjalizowaną firmę i zostanie otwarty, gdy tylko będzie to możliwe. Jednocześnie zapraszamy klientów na zakupy do dwóch pozostałych sklepów naszej sieci w Gryfinie, informując, że placówka przy ul. Sportowej 2A czynna jest w tym tygodniu całodobowo oraz przy ul. Asnyka 57 w godz. 6:00 do 24:00” - napisała Biedronka w komunikacie.