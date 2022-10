Pracownice Biedronki oskarżają szefa zakładowej „Solidarności” o mobbing i molestowanie

O bulwersujące sprawie pisze w czwartek "Super Express", który dotarł do poszkodowanych pracownic. Jak ustalił dziennik, kobiety zostały oddelegowane do pracy związkowej. Pod koniec ubiegłego roku wysłały pismo do zarządu Jeronimo Martins Polska, w którym opisały niestosowne zachowanie przełożonego.

Kobiety szukały pomocy m.in. w Państwowej Inspekcji Pracy i u przewodniczącego Regionu Wielkopolska. Jak informuje dziennik, nie uzyskały wsparcia i zostały odwołane ze związkowych funkcji i etatów, które pełniły.

Doszło do tego, że w wyniku nękania u kobiet pojawiły się stany lękowe i depresyjne.

Kobiety zapowiedziały, że złożą doniesienie do prokuratury.

Całość na se.pl