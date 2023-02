Pracownice pozwą Kaufland o zaległe wynagrodzenia?

W czerwcu ubiegłego roku Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła, że w spółce Kaufland Polska Markety dochodziło do systemowej dyskryminacji osób korzystających z uprawnień rodzicielskich. Od stycznia ta grupa osób miała wyrównywane wynagrodzenia do poziomu reszty pracowników. Zdaniem Organizacji Międzyzakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy", to o pół roku za późno.