Pracownicy a restrukturyzacja – jak utrzymać miejsca pracy?

Pandemia oraz rosnąca inflacja nie wpływają korzystnie na biznes. Coraz większa liczba procesów restrukturyzacyjnych budzi niepokój nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również pracowników. Zatrudnieni mają wątpliwości co do stabilności swojej sytuacji zawodowej, a perspektywa wszczęcia postępowania w przypadku ich firmy budzi obawy przed redukcją etatów. Tymczasem, jak wskazuje ekspertka PMR Restrukturyzacje rozpoczęcie procesu restrukturyzacyjnego to dobra wiadomość dla pracowników. Daje szansę na utrzymanie miejsc pracy oraz odzyskanie stabilności finansowej przez zagrożone upadłością i niewypłacalne przedsiębiorstwo.

Jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku wszczęto aż 1 421 postępowań restrukturyzacyjnych. To prawie dwa razy więcej niż w całym 2020 roku. Jest to także najwyższy wynik w ostatnich 5 latach, czyli od czasu kiedy w Polsce postępowania tego typu reguluje ustawa Prawo restrukturyzacyjne.

Morale pracowników

Trudna sytuacja ekonomiczna ma bezpośredni wpływ na morale i motywacje pracowników. Z raportu przygotowanego przez agencję badawczą Insight Lab wynika, że aż 44 proc. badanych deklaruje pogorszenie poczucia bezpieczeństwa – niepokój dotyczy zwłaszcza sytuacji zawodowej. Z kolei już co trzeci pracownik mówi o wzroście obaw związanych z utratą pracy. Zasadne jest więc pytanie, czy restrukturyzacje przedsiębiorstw stanowią realne zagrożenie dla zatrudnionych?

- Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Postępowanie restrukturyzacyjne nie jest zagrożeniem, tylko szansą, nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale także pracowników. Ułatwia firmie wyjście na prostą i oddala perspektywę upadłości, kiedy na ochronę miejsc pracy jest już zbyt późno – przekonuje Małgorzata Anisimowicz, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i prezes zarządu PMR Restrukturyzacje.