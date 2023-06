Aldi podnosi wynagrodzenia na wszystkich stanowiskach w sklepach

Wyższe wynagrodzenia dla pracowników ALDI

- Pracownicy stanowią trzon funkcjonowania ALDI, dlatego nieustannie budujemy angażujące środowisko pracy, w którym każdy może rozwijać swoją karierę zawodową w perspektywie długofalowej. Jako odpowiedzialny pracodawca oferujemy stabilne zatrudnienie, rynkowe wynagrodzenie i pakiet świadczeń dodatkowych. Wiemy, że silne i stabilne zespoły stanowią podstawę sukcesu każdej firmy, szczególnie w naszej branży – mówi Anna Goleniowska, dyrektorka obszaru zasobów ludzkich ALDI Polska.

Ile osób zatrudnia ALDI

ALDI zatrudnia obecnie ponad 4500 osób w Polsce. Od 31 grudnia 2021 do 31 grudnia 2022 zatrudnienie pracowników ALDI wzrosło o ponad tysiąc osób. Tylko w tym roku, w związku z otwarciami nowych sklepów, zespół ALDI powiększy się o prawie 700 pracowników. Obecnie w całej sieci ALDI w Polsce istnieje ponad 450 stanowisk kierowniczych, z czego 63% zajmują kobiety.

Pracownicy ALDI zatrudniani bez okresu próbnego

Jako pracodawca ALDI nieustająco podnosi swoją konkurencyjność rynkową zwiększając wysokość zarobków i atrakcyjność pakietu świadczeń. Bez względu na stanowisko każdy nowy pracownik w ALDI zatrudniany jest z pominięciem trzymiesięcznego okresu próbnego. Umowa na czas nieokreślony podpisywana jest z pracownikami po roku pracy. Sieć oferuje dostęp do prywatnej opieki medycznej dla pracowników oraz ich rodzin, jak również ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach czy możliwość korzystania z pakietów sportowych i rozrywkowych. Każda osoba w organizacji ma dostęp do szkoleń adekwatnych do zajmowanego stanowiska oraz obszaru, w jakim pracuje. W związku ze stałym rozwojem dyskonter prowadzi rekrutacje na różne stanowiska.

Sieć ALDI podnosi wynagrodzenia, fot. mat. pras.

Co wiemy o sieci ALDI

ALDI w Polsce posiada 262 sklepy zatrudnia ponad 4500 pracowników.

ALDI Polska jest częścią Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord – jednego z wiodących międzynarodowych detalistów. Grupa ALDI Nord to zespół ponad 86 tys. pracowników zatrudnionych w Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Niderlandach, Polsce, Portugalii i Hiszpanii.