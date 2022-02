Pracownicy Amazona w Polsce domagają się 15 proc. podwyżki. Znamy stanowisko firmy

W piśmie związkowcy podwyżkę uzasadniają wysoką inflacją oraz zyskami Amazona.

- W grudniu 2021 wartość netto marki Amazon oceniono na 1,7 biliona dolarów, a dochód netto firmy w 2021 wyniósł 26,263 miliardów dolarów. Oznacza to, że Amazon jest jedną z czołowych marek sektora e-commerce. Znaczący wzrost firmy w trakcie pandemii nie przekłada się jednak na poprawę sytuacji finansowej jej pracowników - zauważa OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Związkowcy podkreślają też, że do tej pory Amazon nie zdecydował się ani na podwyżki inflacyjne dla swoich polskich pracowników, ani na bonusy i benefity rekompensujące im obecną sytuację gospodarczą.

- Zwracamy się do naszego pracodawcy, Amazon Polska, by wziął pod uwagę obecną sytuację finansową w kraju i wsparł swoich pracowników i pracownice poprzez 15-proc. podwyżkę wynagrodzenia jako pokrycie inflacji oraz nagrodę za rozwój firmy. Będziemy zbierać podpisy drogą on-line oraz w zakładach pracy - podkreślają związkowcy.

Przeczytaj także: Posłanki Lewicy wspierają związek zawodowy w sporze z Kauflandem

- Amazon co roku dokonuje przeglądu wynagrodzeń, tegoroczny proces w tym zakresie trwa. Pracownicy poziomu początkowego w centrach logistycznych mogą liczyć na stawkę godzinową w wysokości 24,30 zł brutto/godz. wraz z premią frekwencyjną. Dodatkowo Amazon oferuje pracownikom benefity w postaci prywatnej opieki zdrowotnej, obiadów za 1 PLN czy darmowego transportu do i z pracy na wybranych trasach. Ponadto pracownicy poziomu początkowego, zatrudnieni w Amazon dłużej niż rok, mają dostęp do innowacyjnego programu „Postaw na Swój Rozwój”, w ramach którego mogą uzyskać dofinasowanie na cele edukacyjne. Przez 4 lata Amazon pokrywa nawet 95 proc. kosztów szkoleń zawodowych wybranych przez pracowników, do kwoty 26 000 zł - wskazuje firma w komentarzu.

W Amazonie pracownicy poziomu początkowego mogą liczyć na stawkę godzinową rozpoczynającą się od 22,5 zł brutto za godzinę oraz dodatkową miesięczną premię w wysokości do 15 proc. za frekwencję indywidualną i produktywność zespołu.