Pracownicy Biedronki buntują się przeciwko pracy w niedziele

Atmosfera wśród pracowników jest po prostu zła. Mam sygnały, że ludzie uciekają na zwolnienia lekarskie, rzucają papierami - tak portalowi Wirtualnemedia.pl sytuację pracowników otwartych w niedziele Biedronek opisuje działacz związku zawodowego NSZZ Solidarność, działającego w spółce.





Na mocy porozumienia w wybranych Biedronkach działa usługa pocztowa Odbiór w Punkcie. Klienci dzięki umowie Biedronki z Pocztą Polską mogą robić zakupy w ponad stu placówkach, a lista się powiększa.

Według relacji związkowca, załogi sklepów włączanych do testów z Pocztą Polską o tym fakcie dowiadują się mailem na kilka dni przed niedzielą, w której dana placówka ma być otwarta. - Szczerze mówiąc, to pracownicy powinni wyjść ze sklepów i pikietować pod siedzibą Biedronki. Może to by coś pomogło - gorzko podsumowuje związkowiec.

Przeczytaj także: Biedronka z ofertą szkolną

Czytaj więcej na: www.wirtualnemedia.pl