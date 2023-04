Pracownicy Biedronki: Gdy inni będą się cieszyć majówką, my będziemy w pracy do późnej nocy

Biedronki przed majówką czynne dłużej

Biedronka wydłużyła godziny otwarcia swoich sklepów w ciągu całego tygodnia poprzedzającego majówkę, łącznie z niedzielą handlową, która wypada 30 kwietnia. To właśnie konieczność pracy w tym dniu do późnej nocy jest dla pracowników najbardziej uciążliwa. - We wszystkie inne niedziele handlowe Biedronki są otwarte do godz. 20-21. Skierowaliśmy do pracodawcy pismo z wnioskiem, aby tak było i tym razem – mówi przewodnicząca.

Solidarność: Praca do późna to problem dla pracowników

„Solidarność” w Jeronimo Martins wskazuje, że praca sklepów do 23.30 oznacza spory problem dla pracowników, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. - O tej porze, zwłaszcza w niedziele komunikacja publiczna w wielu miejscowościach nie funkcjonuje. Nie każdy ma samochód. Powrót do domu w środku nocy jest niebezpieczny, a większość pracowników Biedronki to kobiety – wskazuje Gabriela Kaim.

Jak podkreśla Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu, Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, Biedronka jest jedyną siecią handlową, której sklepy będą otwarte do tak późnych godzin.