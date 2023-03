Pracownicy Bogdanki otrzymali karty przedpłacone do Stokrotki

Karty na zakupy w Stokrotce

Pracownicy LW Bogdanka otrzymali karty przedpłacone, które cyklicznie doładowywane, mogą być przeznaczane na zakupy produktów spożywczych w ponad 200 sklepach sieci Stokrotka na Lubelszczyźnie.

– Rozpoczęcie współpracy z LW Bogdanka w zakresie realizacji zakupów w sklepach Stokrotka jest dla nas ważne. Na Lubelszczyźnie powstał nasz pierwszy sklep i rozpoczął się dynamiczny rozwój sieci, dzięki któremu w tym roku otworzymy 1000. placówkę. Tutaj również zaczęliśmy współpracę w nowym dla nas obszarze, skierowanym do pracodawców – mówi Krzysztof Trojanowski, członek zarządu, dyrektor operacyjny Stokrotki.

Karty przedpłacone dla górników - co mogą kupić w Stokrotce?

Żywieniowe karty przedpłacone EDENRED umożliwiają zakup produktów spożywczych w sieci sklepów Stokrotka i punktach PHU Górnik do przygotowywania posiłków we własnym zakresie. Uprawniają też one pracowników Lubelskiego Węgla Bogdanka do nabycia w PHU Górnik np. gorącego obiadu jako posiłku profilaktycznego. Karty przysługiwać będą górnikom na podstawie porozumień zarządu spółki ze stroną społeczną oraz w związku z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Posiłki profilaktyczne oraz posiłki regeneracyjne, tzw. „flapsy”, są dziś normą w hutach i kopalniach nie tylko na Śląsku, ale i w całej Polsce. Wydawanie tych posiłków, regulowanych przez Kodeks pracy, dotyczy przedstawicieli zawodów pracujących fizycznie w uciążliwych warunkach oraz pod ziemią.