Pracownicy Carrefour Mestdagh blokują magazyn i sklepy. Co zrobi Intermarche?

Kilka dni temu informowaliśmy, że belgijskie organy antymonopolowe wydały zgodę na przejęcie przez francuską sieć supermarketów Intermarché dawnych sklepów Carrefour prowadzonych przez firmę master-franczyzodawcę Mestdagh.

Pracownicy Mestdagh są jednak mniej entuzjastycznie nastawieni do fuzji. Mianowanie Guillaume'a Beuscarta na stanowisko dyrektora generalnego Intermarché w Belgii w zeszłym miesiącu wzbudziło ich podejrzenia. Beuscart był odpowiedzialny za poważną restrukturyzację podczas swojej pierwszej pracy w Mestdagh w 2018 roku, więc pracownicy znów obawiają się o swoją przyszłość.

Związkowcy blokują centrum dystrybucyjne. Rusza strajk

Dziś dowiadujemy się, że w Carrefour Mestdagh wybuchają strajki a nowy właściciel ....milczy.

Związki zawodowe zdecydowały o zablokowaniu do 31 grudnia dostępu do centrum logistycznego Mestdagh, największego belgijskiego partnera franczyzowego Carrefour. Kilka sklepów również pozostaje zamkniętych.

Blokady i strajki. Jak poradzi sobie z tym Intermarché?

Centrum logistyczne w Charleroi pozostało dziś zamknięte, podobnie jak kilkanaście sklepów w prowincjach Hainault i Liège. W ciągu miesiąca możliwe są też inne działania: związkowcy zagrozili, że zarówno obecnych, jak i nowych właścicieli dotkną strajki i blokady.

Pracownicy są zaniepokojeni przejęciem. Intermarché ma tylko sklepy franczyzowe, w których obowiązują inne (mniej korzystne) warunki.

Głos pracowników pomijany przez Intermarché

Szczególnym powodem do zmartwień dla pracowników jest fakt, że czują, że ich głosy nie są słyszane. Obecne kierownictwo Mestdagh mówi, że nie może udzielić żadnych odpowiedzi, ponieważ nie będzie już rządziło po 31 grudnia. Z drugiej strony nowy właściciel Intermarché wstrzymuje się od rozmów do czasu formalnego sfinalizowania transakcji. To fałsz, argumentują związkowcy, bo nowi właściciele już teraz organizują kursy szkoleniowe dla pracowników z systemów kasowych.