Pracownicy fizyczni nadal chętnie zatrudniani. Co ich motywuje? Wysokie wynagrodzenie

Dla 79% respondentów kluczowa jest wysokość wynagrodzenia.

52% badanych woli bezpośredni kontakt z rekruterem od wysyłania CV.

41% fachowców twierdzi, że z biegiem czasu będą musieli zmienić zawód.

69% fachowców chętniej aplikuje do firm gwarantujących szkolenia.

Nadchodząca jesień może być czasem zawodowej zmiany dla wielu pracowników fizycznych. 38% fachowców badanych przez Pracuj.pl poszukuje aktywnie nowej pracy. Do decyzji dotyczących zmiany miejsca zatrudnienia mogą ich napędzać dynamiczne zmiany sytuacji gospodarczej. Pracownicy chcą zmniejszyć wpływ m.in. inflacji czy wzrostu cen energii na osobiste portfele czy poczucie bezpieczeństwa.

Jednocześnie na tle zawirowań gospodarczych pewnym źródłem optymizmu może być rynek rekrutacji. Wśród pracodawców nadal widoczne jest duże zapotrzebowanie na pracowników, mimo różnorodnych wyzwań. W minionym miesiącu na Pracuj.pl zamieszczono blisko 91 tysięcy ofert pracy, czyli o 5% więcej, niż w rekordowym sierpniu 2021 r. Ponad co siódme z tych ogłoszeń było kierowane do pracowników fizycznych.

Dla pracowników fizycznych liczy się wynagrodzenie

Aż 79% pracowników fizycznych badanych przez Pracuj.pl uznaje odpowiednie wynagrodzenie za kluczową kwestię przy wyborze pracodawcy. O ile znaczenie proponowanej pensji od zawsze znajdowało się na czele potrzeb kandydatów, o tyle wzrost inflacji dodatkowo wzmocnił te postawy. Trzech na czterech badanych pracowników fizycznych (75%) przyznaje, że odczuwają jej wpływ na wynagrodzenie, tylko niewiele mniej (73%) dodaje, że obecna pensja starczy im obecnie na mniej wydatków, niż rok wcześniej.

Ta sytuacja sprawia, że fachowcy coraz częściej rozglądają się za nowymi możliwościami zarobku. Ponad połowa z badanych potwierdza, że w związku z inflacją są bardziej skłonni do zmiany pracy, niż rok wcześniej. Wpływ na to ma także przekonanie o presji płacowej, która motywuje pracodawców do podwyżek. Ponad połowa respondentów uważa bowiem, że jeśli zdecydowaliby się zmienić pracę, otrzymaliby w nowym miejscu lepsze wynagrodzenie.



- Wiele firm zatrudniających pracowników fizycznych decydowało się już przed pandemią na znaczne podwyżki wynagrodzeń, stając w obliczu niedoboru m.in. sprzedawców, magazynierów czy budowlańców. Dziś wyścig płac ze spadkiem wartości pieniądza dodatkowo napędza ten proces. Może on jednak zachęcać do zmiany także dobrze opłacanych wykwalifikowanych fachowców, którzy wcześniej nie rozważali zmiany, ale których portfele „chudną” z miesiąca na miesiąc. Nie da się ukryć, że w tych okolicznościach zarobki to nie jedyny, ale na pewno najbardziej istotny czynnik wyboru miejsca pracy. Tym bardziej, że dwóch na trzech fachowców oczekuje, że pracodawcy w obliczu inflacji będą prowadzić otwartą komunikację wynagrodzeń - komentuje Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Grupie Pracuj.

Pracownicy fizyczni nie lubią biurokracji

Wśród pracowników fizycznych najlepiej obrazuje to podejście do tworzenia i wysyłania CV. Co drugi pracownik fizyczny (52%) nie lubi formalności związanych z rekrutacją i nie chce poświęcać zbyt dużo czasu na przygotowywanie swojego CV. Szczególnym przykładem są oferty pracy, które wymagają od kandydatów wypełniania dodatkowych formularzy.

64% pracowników fizycznych zniechęca się do rekrutacji przy zbyt skomplikowanym procesie aplikowania. Osoby, które zainteresuje oferta i rozpoczną proces rekrutacji mogą w takiej sytuacji porzucić aplikowanie. Sprawia to, że pracodawcy nie osiągają swojego celu, jakim jest rekrutacja wartościowego pracownika.