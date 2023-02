Pracownicy Grupy R22 zostaną objęci specjalnym programem motywacyjnym

Program akcji pracowniczych został podzielony na program lojalnościowy skierowany do szerokiego grona pracowników cyber_Folks oraz program motywacyjny dla kluczowych pracowników firmy. Łącznie obejmie on prawie 100 osób.

Do uczestnictwa uprawnione są osoby, których staż pracy w tej spółce, w chwili przyznawania rocznej premii ESOP, wyniesie co najmniej 3 lata.

- Celem programu lojalnościowego jest docenienie najbardziej doświadczonej kadry pracowników. Jesteśmy świadomi, że w dużej mierze to właśnie im zawdzięczamy dynamiczny wzrost firmy w ostatnich latach, co potwierdzają osiągane przez segment hostingu wyniki finansowe. Od teraz pracownicy cyber_Folks staną się współwłaścicielami firmy. Wierzymy, że taka inicjatywa jeszcze bardziej zwiększy motywację oraz efektywność kadry, co zaprocentuje w przyszłości – komentuje Jakub Dwernicki, prezes zarządu R22.

Program motywacyjny dla managerów

Druga część programu motywacyjnego przeznaczona jest dla kluczowych managerów, a przyznanie akcji zależne będzie od wypełnienia celów ekonomicznych oraz indywidualnych. Ekonomiczny cel spółki zakłada konsekwentny wzrost EBITDA i osiągniecie konkretnych poziomów tego wyniku w poszczególnych latach.

Jednym z założeń co do celów ekonomicznych programu motywacyjnego jest m.in. osiągnięcie w 2026 r. 100 mln zł EBITDA skorygowanej o program motywacyjny oraz zdarzenia jednorazowe. EBITDA cyber_Folks wzrosła w trzecim kwartale 2022 roku o 21% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Program motywacyjny zakłada utrzymanie tempa wzrostu, które jest znacząco wyższe od prognoz rynkowych dla segmentu hostingu. Cele spółki zawarte w programie ESOP uwzględniają tylko wzrost organiczny. W przypadku ewentualnych przejęć, cele EBITDA będą korygowane o historyczne wyniki spółek przejmowanych.

Maksymalna pula podstawowa dla kluczowych managerów cyber_Folks została określona na poziomie 140 tys. uprawnień.

- Cel jaki sobie postawiliśmy jest ambitny, ale biorąc pod uwagę nasze plany rozwoju i dotychczasowe tempo wzrostu segmentu, absolutnie osiągalny. Baza klientów cyber_Folks oraz średni przychód na użytkownika stale się powiększają, co potwierdzają nasze wyniki historyczne. W perspektywie lat mówimy również o możliwości dosprzedaży kolejnych usług, szczególnie w sektorze e-commerce, który rozwija się niezwykle dynamicznie – dodaje Jakub Dwernicki, prezes zarządu R22.

Cały program obejmuje przyznanie maksymalnie 250 tys. akcji cyber_Folks stanowiących 1,11% kapitału zakładowego, w tym 68 tys. akcji przewidziano do puli rezerwowej.

- Widzimy w segmencie hostingu bardzo duże perspektywy wzrostu, stąd ambitne założenia programu motywacyjnego. Mamy wszelkie przesłanki, aby uważać, że postawione cele zostaną spełnione. Już dawno wyszliśmy z wąskich ram firmy dostarczającej tylko domeny oraz hosting. Mamy szerokie portfolio produktów do upsellu oraz cross sellu wśród Grupy, co wyróżnia nas na tle zarówno lokalnej jak i globalnej konkurencji. Podwojenie wyniku EBITDA za trzy lata pokazuje, jak duży potencjał widzimy w tej części naszej działalności – komentuje Robert Stasik, CFO w Grupie R22.

- Patrząc na obecną wycenę składników Grupy R22, w szczególności na ile wyceniany jest sam pakiet jaki posiadamy w Vercomie oraz jak duży potencjał ma przed sobą cyber_Folks, widać wyraźnie jak niedowartościowany jest obecny kurs R22 – mówi Robert Stasik.

Segment hostingu stale rośnie. Za 9 miesięcy ubiegłego roku cyber_Folks wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości prawie 91 mln zł, co stanowiło 21,8% wzrost rdr., EBITDA osiągnęła wartość ponad 36 mln zł (+20,8% rdr). Ponadprzeciętna poprawa wyników spowodowana był m.in. wzrostem marżowości oraz przychodu na użytkownika. cyber_Folks obecnie koncentruje się na pozyskiwaniu nowych klientów, w szczególności z segmentu e-commerce. Grupa posiada około 220 tys. klientów hostingowych i 390 tys. domen.