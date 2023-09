Pracownicy handlu będą protestować. Boją się wyborów i otwarcia sklepów w niedziele

- Zapewne wszyscy zdajemy sobie sprawę, że po wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu RP, które odbędą się w dniu 15.10.2023 r. gdyby do władzy doszły ugrupowania partyjne takie jak: Koalicja Obywatelska oraz Polska 2025 Szymona Hołowni Wolne Niedziele pracownikom handlu zostaną bezpowrotnie odebrane, zgodnie ze składanymi obietnicami przedwyborczymi w/w partii politycznych. NIE MOŻEMY DO TEGO DOPUŚCIĆ!! - czytamy w informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych.

Solidarność organizuje pikietę w obronie wolnych niedziel

Dalej czytamy: "Nasz głos, głos pracowników Handlu sprzeciwiający się planom partii politycznych o rodowodzie anty-pracowniczym i społecznym, musi być głośny:

• NIE, NIE ZGADZAMY SIĘ NA PRZEDMIOTOWE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW HANDLU!!

• NIE ZGADZAMY SIĘ NA TO ABY W NIEDZIELE PRACOWAĆ!

Dlatego zwracam się do Was z prośbą o pełne wsparcie i mobilizacje w dniu 02.10.2023 r. abyśmy razem mogli stanąć i powiedzieć głośne, stanowcze „NIE, NIE ZGADZAMY SIĘ!!